La Ferver Tamadaba Trail mantiene su compromiso con la sostenibilidad y la participación internacional

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 14:59 | Actualizado 15:07h.

El próximo 29 de noviembre, el Parque Natural de Tamadaba será testigo de una de las pruebas más importantes de montaña de Gran Canaria. La décimo cuarta edición de la Ferver Tamadaba Trail contará con la presencia de 800 participantes mayoritariamente canarios, pero con un número considerable de corredores internacionales. Desde la organización han hecho hincapié en su compromiso por mantener el entorno de forma sostenible.

Hay tres modalidades diferentes, empezando por la distancia más corta de 12 kilómetros, donde se comenzará con un desnivel positivo aproximado de 700 metros. La categoría media será la correspondiente a los 22 kilómetros, que tendrá más de 1.000 metros de desnivel positivo. La última tendrá el recorrido más exigente, con una distancia total de 46 kilómetros y un desnivel positivo de 2.600 metros.

Aridany Romero, consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, destacó «la satisfacción del Cabildo por seguir ayudando en este tipo de pruebas, donde los corredores elogian el entorno donde se disputa y la buena predisposición de todos los organizadores«.

El club deportivo Rungosay es el gran responsable de que la Tamadaba Trail haya llegado ya a catorce ediciones. Su presidente Rafael Aguirre, destacó que «la carrera está hecha por y para los corredores», además de reconocer que «es una prueba que se caracteriza por disfrutar del entorno del pinar de Tamadaba».

Aguirre comentó también que desde la organización se marcaron dos objetivos principales para este año. El primero de ellos «la seguridad de los corredores en todo momento. Nos responsabilizamos de que todos los participantes se preocupen únicamente de disfrutar de la prueba, sin tener que preocuparse por su integridad física en ningún tramo de la carrera«. El segundo y más importante según señaló es la sostenibilidad. »Tomamos las medidas oportunas para que la carrera genere el menor impacto posible en el Parque Natural. Trabajamos activamente para la reducción de la huella de carbono y la gestión sostenible de residuos y materiales«.

Además, Aguirré también destacó la participación de unos 35 corredores de países extranjeros, fundamentalmente de Alemania. «Cada vez son más las personas que quieren participar en esta carrera. En estos momentos, a un poco más de un mes para la prueba, tenemos el 80% de las plazas ya ocupadas».

Con esta nueva edición, la Ferver Tamadaba Trail reafirma su propósito de seguir creciendo entre las pruebas principales de montaña en Canarias, donde el deporte, la naturaleza y la sostenibilidad siguen un camino conjunto.