Sufrida victoria del Heidelberg Volkswagen ante un Kiele Socuéllamos que vendió muy cara su derrota (3-2)

Costó, pero el Heidelberg Volkswagen logró la segunda victoria de la temporada, tras imponerse por 3 a 2 al Kiele Socuéllamos, con parciales de 25-21, 17-25, 16-25, 25-19 y 15-13, en un partido emocionantísimo que terminó cayendo del lado colegial.

Desde el comienzo del partido la igualdad fue la tónica general del juego, con una primera manga en la que ninguno de los dos equipos lograba tomar ventaja. Sólo al final del set las locales lograron distanciarse algo en el marcador, para terminar poniendo el 1 a 0, gracias al 25 a 21 final.

Reaccionaron bien las pupilas de Chema Rodríguez, que desde el comienzo del segundo set pusieron tierra de por medio dando pocas opciones a las grancanarias, que veían como las socuellaminas se llevaban el set por 17 a 25 y empataban el partido.

El tercer set no tuvo historia, las visitantes desarbolaban a las de Santi Guerra y pasaban por encima de las locales, superando a las canarias en todas las facetas del juego, al final, con el 16 a 25, ponían el 1 a 2 en el marcador.

Cuando parecía que las de Rodríguez iban a cerrar el partido, el Heidelberg Volkswagen volvió al partido y con una Beatriz Novoa espectacular se volvían a meter en la pelea tras llevarse el cuarto set por 25 a 19, haciendo vibrar a su afición, que volvía a despertar tras el palo del tercer y cuarto set.

En la quinta y definitiva manga las actuales campeonas de la Liga Iberdrola saltaron dispuestas a lograr su décimo novena victoria consecutiva en casa y al intercambio de campo se iban con una cómoda ventaja de 8 a 3.

Con el 13 a 9 parecía que no se le iba a escapar el triunfo a los locales, pero volvían a reaccionar las manchegas poniendo un apretado 14 a 13 que concluyó con un error en ataque de las visitantes que daba la victoria al Heidelberg y le permitía mantener la imbatibilidad.

El próximo partido del Heidelberg Volkswagen será el 18 de octubre, a las 17:00 hora canaria, ante el CV Mellilla, en tierras norteafricanas.

