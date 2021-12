Aldama: «Uno de mis sueños era estar en la NBA, me gustaría cumplir muchos más aquí»

-Primero que nada. ¿Cómo va la adaptación a Memphis?

-La adaptación va muy bien. La verdad es que ya llevo tres semanas más o menos en Memphis. Estoy muy contento, conociendo la ciudad un poco, buscando piso, con el tema del visado... Estoy un poco liado, pero también con muchas ganas de que empiece todo y que empecemos a entrenar como equipo.

-¿Cómo está yendo su aterrizaje en la franquicia NBA a nivel deportivo? ¿Qué le han comentado de los planes que tienen con usted a corto y medio plazo?

-Bien, la adaptación al equipo está siendo muy buena también. Todo el mundo está súper atento y a disposición plena. La verdad es que los objetivos de la temporada los hablaremos una vez esté todo el equipo unido y tengamos reuniones, pero, de momento, lo más importante para los rookies (novatos) es que nos adaptemos, nos situemos en la ciudad y demás, y empecemos a trabajar lo antes posible con todo el grupo de entrenadores.

-¿Cuáles son los primeros pasos en cuanto a preparación o aspectos a mejorar que le hayan comentado? ¿Ya están trabajando con usted?

-Sí, hemos empezado a trabajar con entrenamientos individuales. Ahora habrá un plan físico y un plan baloncestístico en el que nos centraremos en diferentes cosas, sobre todo de cara a la temporada. Y también para maximizar todo el tiempo de trabajo que tenemos.

-Hay mucho y buen pasado español en los Grizzlies con Pau Gasol, Marc Gasol y Juan Carlos Navarro. ¿Lo ha palpando?

-La verdad es que el pasado español en los Grizzlies se nota muchísimo. Cada persona nueva que conozco que trabajó con cualquiera de los dos hermanos Gasol o con Juan Carlos Navarro siempre me los mencionan. Por supuesto, el placer que fue estar con ellos en la pista, pero, sobre todo, fuera de la pista que eran excelentísimas personas y siempre alguien tiene palabras buenas para describirlos a ellos.

-Ya más en frío. ¿Cómo ha ido asimilando y cómo valora lo que está consiguiendo en este sueño tan real? Número 30 del Draft con 20 años y tras dos grandes ejercicios en la Universidad de Loyola Maryland toca el cielo...

-Sí, por supuesto que es un sueño hecho realidad y poco a poco lo vas asimilando. Al final, tu estilo de vida cambia y es para lo que llevas trabajando toda la vida. Estoy muy contento por el trabajo realizado hasta ahora, creo que los pasos que he dado han sido muy buenos, pero todos han sido a través del trabajo. Creo que si esto me enseña algo es que, si quieres seguir cumpliendo sueños, hay que continuar trabajando. Ahora sé que estoy en un sitio muy bueno para seguir ese progreso, por lo que tengo muchísimas ganas de que empiece el training camp para trabajar con todo el equipo y que empiece por fin la temporada.

-Primer grancanario en la NBA y segundo canario tras Sergio Rodríguez. ¿Contactó para darle consejos o felicitarle?

-Sí, por supuesto que es un orgullo ser el primer grancanario y el segundo canario. Cuando me eligieron, Sergio me escribió un mensaje y me dijo que para cualquier cosa que estaría ahí. La verdad es que es un orgullo y también que me ofrezca esa ayuda es muy importante para mí porque, como dices, somos los dos canarios que hemos pasado por la NBA. La verdad es que es un orgullo, soy canario, toda mi vida he vivido ahí y tengo buenísimos recuerdos, donde yo voy va Gran Canaria conmigo y el poder representarla en algo tan importante como es la NBA y jugando al baloncesto, que es lo que me gusta hacer, es un orgullo para mí y para toda mi familia.

-¿Qué objetivos se marca en el estreno en la mejor liga del mundo?

-Me marco muchos objetivos, todo lo que se pueda. Al final, uno de mis sueños era estar aquí, pero, por supuesto, me gustaría cumplir muchos más en la NBA. Diría que mi objetivo ahora mismo es tener un buen año rookie en cuanto a adaptación, a trabajo con el equipo, mejorar lo máximo posible, estar en la pista lo más que pueda para adaptarme al juego, aprender lo máximo posible, ayudar al equipo en todo lo que se pueda, meternos en Playoffs y luchar por algo. Creo que va a ser un proceso porque la temporada es muy larga, pero estoy con muchísimas ganas.

-¿A qué jugador le hace especial ilusión disfrutar de cerca o enfrentarse? ¿Por qué?

-Hay muchos jugadores muy especiales y muy buenos en la NBA, en los que me he fijado durante muchos años para intentar mejorar mi juego, pero, si tuviera que decir alguno, sería LeBron James o Stephen Curry porque han sido los más dominantes en los últimos años. Sin duda, el objetivo siempre es jugar contra los mejores y ganar a los mejores.

-Con su padre hablamos en este periódico sobre el camino escogido para llegar a la élite. Se lo comparábamos con el exjugador del Real Madrid Garuba -jugará en Houston Rockets-. ¿Está satisfecho por los pasos dados? ¿Y por coincidir con Usman en la NBA?

-Sí, estoy muy contento por todo el proceso, por la vía y por toda la gente que me ha ayudado realmente a estar donde estoy. Mi camino ha sido diferente, pero creo que ha sido igual de bueno que cualquier otro. Usman es un gran jugador, no creo que nuestros caminos sean comparables, pero a la vez hemos llegado al mismo sitio por distintas vías. Eso es importante verlo porque cada uno tiene su propio camino. Estoy muy contento de coincidir con Usman y tengo muchas ganas de poder enfrentarme a él esta temporada si Dios quiere.

-¿Y la selección absoluta?

-Sin duda alguna, la selección absoluta es otro de mis sueños. Desde muy pequeño llevo yendo a la selección cada verano y siempre soñaba con poder estar un día ahí. Ahora toca centrarse en la temporada, trabajar lo más duro posible y trabajar para cumplir otro de mis sueños.