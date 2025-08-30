El Sporting San José, primer líder de Preferente tras golear al Vecindario

El conjunto del sur de la capital grancanaria superó al equipo santaluceño por un claro 4-1 en el arranque de la competición

La categoría preferente del fútbol en la provincia de Las Palmas arrancó una temporada más con un sinfín de sorpresas en su primera jornada, entre ellas la goleada del Sporting San José ante la UD Vecindario (4-1) en un duelo entre dos clubes con historia y solera en Gran Canaria.

De hecho, los capitalinos, con un doblete de Nathan y dos dianas más de Giovani y Borja, lograron noquear a su rival santaluceño, firmando el tanto de la consolación Ruimán.

El Arucas B, con victoria a domicilio frente al Ingenio (2-3) se coloca segundo en la tabla, seguido de la UD Balos, que se impuso a Los Nidillos en el Jorge Pulido (1-2).

En los puestos de descenso se estacionan tanto el Vecindario como otros tres clásicos de la categoría, como es el Universitario, que perdió en el Nicolás Sánchez por 0-1 ante el Estrella, merced al gol del uruguayo Fede Manzi, y la UD Teror, que acabó derrotado por el Valkyrias Becerril tras un tanto firmado por Kilian (1-0).

El atacante del San José Nathan y el delantero del Sporting Tías, Oriol Garrido, copan la tabla de goleadores ambos con dos dianas.

La próxima jornada se polarizará con el duelo en la zona alta entre el Estrella y el propio Sporting San José, el viernes 5 de septiembre a las 21.00 horas el campo de Las Palmitas, y la UD Balos frente al Unión Viera, el mismo día y a la misma hora, en este caso en el municipal de Balos.

