Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Atalaya arañó un importante empate (0-0) ante el Viera en el Alfonso Silva. Imagen de archivo de esta pretemporada. RRSS La Atalaya

Fútbol

El Sporting San José, primer líder de Preferente tras golear al Vecindario

Regional Las Palmas ·

El conjunto del sur de la capital grancanaria superó al equipo santaluceño por un claro 4-1 en el arranque de la competición

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:23

La categoría preferente del fútbol en la provincia de Las Palmas arrancó una temporada más con un sinfín de sorpresas en su primera jornada, entre ellas la goleada del Sporting San José ante la UD Vecindario (4-1) en un duelo entre dos clubes con historia y solera en Gran Canaria.

De hecho, los capitalinos, con un doblete de Nathan y dos dianas más de Giovani y Borja, lograron noquear a su rival santaluceño, firmando el tanto de la consolación Ruimán.

El Arucas B, con victoria a domicilio frente al Ingenio (2-3) se coloca segundo en la tabla, seguido de la UD Balos, que se impuso a Los Nidillos en el Jorge Pulido (1-2).

En los puestos de descenso se estacionan tanto el Vecindario como otros tres clásicos de la categoría, como es el Universitario, que perdió en el Nicolás Sánchez por 0-1 ante el Estrella, merced al gol del uruguayo Fede Manzi, y la UD Teror, que acabó derrotado por el Valkyrias Becerril tras un tanto firmado por Kilian (1-0).

El atacante del San José Nathan y el delantero del Sporting Tías, Oriol Garrido, copan la tabla de goleadores ambos con dos dianas.

La próxima jornada se polarizará con el duelo en la zona alta entre el Estrella y el propio Sporting San José, el viernes 5 de septiembre a las 21.00 horas el campo de Las Palmitas, y la UD Balos frente al Unión Viera, el mismo día y a la misma hora, en este caso en el municipal de Balos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
  2. 2 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene cartel: una sardina con escamas de póker
  3. 3 Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100%
  4. 4 Yéremy se va a la Premier y deja dinero a la UD Las Palmas
  5. 5 Muere Miguel Peláez Castillo, un empresario comprometido con el desarrollo de Gran Canaria
  6. 6 Un finalista del concurso del Guiniguada denuncia al Ayuntamiento en la Fiscalía
  7. 7 Miles de personas convierten La Vará del Pescao en un mar de tradición y fiesta popular
  8. 8 Los altos precios obligan a los canarios que se quedan de vacaciones en el archipiélago a no salir de su isla
  9. 9 Hande Bas: la guerrera turca que conquistó Gran Canaria con sus sabores del Mar Negro
  10. 10 Un joven de 19 años detenido por agredir a una mujer durante un asalto en Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Sporting San José, primer líder de Preferente tras golear al Vecindario

El Sporting San José, primer líder de Preferente tras golear al Vecindario