El SPAR derrota al Pueblo Guanche y fuerza una pega de desempate por el Campeonato Aguas de Teror Los de Óliver Bravo de Laguna sufrieron una fuerte racha de viento que anegó el bote

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 31 de agosto 2025, 16:28 Comenta Compartir

La 13ª y última jornada del Campeonato Aguas de Teror no pudo tener un desenlace más emocionante. El SPAR Guerra del Río, patroneado por Gary Chocho, se impuso al Hospital La Paloma Pueblo Guanche de Oliver Bravo de Laguna en una regata marcada por las condiciones de viento (17 nudos, dirección 340º) y por una incidencia clave: el Guanche sufrió una fuerte racha de viento que anegó su bote, lo que le hizo perder un tiempo decisivo. El Guerra navegó en solitario desde entonces para completar el recorrido en 1:03:24, casi 7 minutos menos que el Guanche, que firmó 1:10:20. Esta victoria provoca un empate en lo más alto de la tabla (34 puntos cada uno), por lo que el Campeonato Aguas de Teror se decidirá en una pega de desempate que se celebrará próximamente.

En otra de las pegas de la mañana, el Villa de Agüimes Ybarra de Abimael Hidalgo superó con claridad al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes de Abián Corujo, con un tiempo de 1:06:56 frente a 1:14:52, casi 8 minutos de diferencia. Con este resultado, el Villa mantiene opciones de alcanzar el tercer puesto en la clasificación final, plaza que también pelearán el Portuarios Puertos de Las Palmas, que descansó, y el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas, que sumó por la retirada del Poeta Tomás Morales Clipper.

El DISA Roque Nublo ULPGC de Daniel Rodríguez venció al Porteño Sisocan Sabor a Gloria de Fernando Marrero con un crono de 1:05:00, frente al 1:08:13 de su rival, al que aventajó en algo más de 3 minutos. El Roque Nublo concluye así la liga en la novena plaza, por delante del Porteño.

El Minerva Idamar Atlantic de Israel Cabrera se impuso por apenas un minuto al Chacalote Comercial SanRob de Kevin Rosales (1:07:25 contra 1:08:25) en la pega más igualada de la jornada. Este triunfo permite al Minerva afianzarse en la sexta posición, mientras que el Chacalote iguala con el Viajes Insular Unión Arenales en la séptima plaza con 24 puntos. El Arenales sumó los puntos por la retirada del Tara del Mar Fundación Puerto de Las Palmas.

En la última pega, el de Patricia Medina venció sin salir al agua ante la ausencia del Poeta Tomás Morales Clipper, lo que lo deja empatado a 30 puntos con el Portuarios y el Villa de Agüimes, todos ellos en la lucha por el tercer cajón del podio.

Clasificación final del Campeonato

Tras la disputa de las 13 jornadas, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche y el SPAR Guerra del Río lideran la clasificación con 34 puntos, con un balance idéntico de 11 victorias y 1 derrota, lo que obliga a una pega de desempate por el título.

La pelea por la tercera plaza también tendrá desenlace especial: Portuarios Puertos de Las Palmas, Villa de Agüimes Ybarra y Villa de Teror Colegio de Gestores Administrativos de Las Palmas empatan con 30 puntos, por lo que será necesaria otra regata para dirimir qué bote acompaña a Guanche y Guerra en el podio final.

En la zona media, el Minerva Idamar Atlantic se queda con la sexta posición (26 puntos), seguido por el Chacalote SanRob y el Viajes Insular Unión Arenales, ambos con 24. Más atrás, el DISA Roque Nublo ULPGC finaliza noveno (20 puntos), el Porteño Sabor a Gloria décimo (18), el Unión San Cristóbal undécimo (16), el Poeta Tomás Morales Clipper duodécimo (10) y cierra la tabla el Tara del Mar Autoridad Portuaria, ambos ya retirados.

Con todo, el Campeonato Aguas de Teror 2025 todavía no ha dicho su última palabra. Las dos pegas de desempate —por el campeonato y por el tercer puesto— prometen emociones fuertes y pondrán el broche definitivo a una temporada vibrante de Vela Latina Canaria. Antes, el próximo 13 de septiembre se celebrará la final del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias.