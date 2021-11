Sergio Ruiz deja la UD y el fútbol por un problema mental: «Mi cabeza dijo basta»

Nadie lo esperaba en Barranco Seco cuando ayer pidió la palabra Sergio Ruiz. El futbolista cántabro reunió a todo el vestuario y también se personaron a su convocatoria varios dirigentes de la entidad, con Patricio Viñayo, Luis Helguera o Tino Luis Cabrera, entre otros presentes. Fue entonces cuando Sergio, a pie de césped, comunicó que está en manos de psicólogos y psiquiatras y que necesita el cobijo de su círculo familiar para continuar desarrollando un tratamiento en el que lleva inmerso varias semanas. Se trasladará, en consecuencia, a Santander y alejado de cualquier entorno futbolístico y competitivo, siguiendo los consejos de los profesionales que le atienden y asesoran. El futbolista expuso que busca privilegiar la faceta personal a la deportiva lo que hace que, ahora, el desarrollo de su profesión pase a un plano secundario. Pese a que el momento no pudo ser más emotivo y delicado, Sergio mantuvo cierta entereza a la hora de dar sus motivos y que pillaron «por total sorpresa» en la UD.

«Quería comunicaros que, por una serie de circunstancias personales, de trabajo... Una serie de preocupaciones que he tenido a lo largo de los últimos meses que se han ido acumulando y mi cabeza ha dicho basta. Ni podía entrenar, ni podía estar tranquilo en casa y ahora mismo es momento de centrarme en mí, de centrarme en mi salud mental y física y olvidar al Sergio Ruiz futbolista para centrarme en el Sergio Ruiz persona, que es, al final, lo que más importa. He decidido con el club, que ha ha dado todo tipo de apoyos, irme a casa para seguir el tratamiento y las pautas que me han dado el psicólogo y el psiquiatra. Os agradezco el apoyo, espero que os vaya muy bien y espero estar muy pronto con vosotros», dijo Sergio, según se desveló en un vídeo colgado en las cuentas oficiales del club. Los aplausos, en muestra de afecto grupal, rompieron el silencio en la Ciudad Deportiva.

SUS CIFRAS EN LA UD

Pese a que no mencionó explícitamente factores asociados a la depresión como justificantes de su delicado momento emocional, la interpretación es inevitable y más al considerar que se trata de una persona que, desde que llegó al club en el verano de 2020, haciendo gala de un carácter «reservado», siempre «ha sido ejemplar dentro y fuera del campo, guiado siempre por la integridad, profesionalidad y compañerismo», como le describen en la entidad. Eso le ha hecho ganarse un aprecio y respeto en la caseta que ahora se pone en valor para respetar su dura decisión y mostrarle la mayor comprensión posible.

Los que le acompañaron en su último día en Barranco Seco no pudieron evitar sentirse muy afectados por esta noticia, tan mala como imprevista. Jonathan Viera, en su condición de líder, fue el primero en darle un abrazo antes de que el resto repitiera el gesto cómplice.

Instantes después de que lo comunicara personalmente, la UD hizo público el siguiente comunicado oficial: «La UD Las Palmas y Sergio Ruiz (16/12/1994, Cantabria) han acordado que el jugador siga su proceso de recuperación anímica en su ciudad natal, junto a su entorno familiar más amplio, después de haber afrontado en verano su recuperación tras dar positivo de Covid-19, y posteriormente superar su lesión en su pie derecho. El futbolista se despidió esta mañana de sus compañeros y cuerpo técnico, acompañado por otros directivos del Club. Sergio Ruiz sigue el tratamiento recomendado por los especialistas que han diagnosticado su estado psicológico, y la UD Las Palmas valora el esfuerzo que ha hecho por reintegrarse en el trabajo con el grupo, además de trasladarle todo el cariño, comprensión y apoyo de la entidad amarilla, a la que tan buen servicio presta».

Incertumbre con su futuro

Sergio afronta ahora unas semanas en las que, pese a que tendrá la pelota en un plano secundario, se verá obligado a atender asuntos de índole contractual, toda vez que su cesión en la UD concluye el mes que viene y, en teoría, le aguarda una mudanza transoceánica para incorporarse a las filas del Charlotte, club estadounidense que compró su pase federativo al Racing abonando su cláusula de rescisión antes de cederlo, por año y medio, a Las Palmas y en el que estará dirigido por el técnico grancanario Miguel Ángel Ramírez.

Habrá que ver en qué medida evoluciona en su tratamiento y si, finalmente puede cumplir con sus obligaciones profesionales, algo que, en estos momentos, se desconoce al no tener un calendario definido acerca de su recuperación.

Lo que sí queda zanjado es su ciclo en la UD y en el que deja grato recuerdo por su enorme contribución en el terreno de juego. Imprescindible en los planes de Pepe Mel desde su llegada, siempre que estuvo disponible fue intocable. La campaña pasada se destapó como el mejor jugador del equipo tras participar en 35 encuentros, 28 de los mismos como titular, y anotando cinco goles. Futbolista de llegada, recorrido y excelentes recursos técnicos, se hizo con las riendas del equipo de manera natural y efectiva. Prueba de su ascendente es que, a comienzos de esta temporada, fue designado como uno de los capitanes y pese a que se daba por hecha su marcha a mitad de concurso y en cuanto expirara su préstamo.En este curso, desde la jornada quinta, sus problemas físicos fueron a más y le han impedido tener continuidad. Además del inconveniente mental que él mismo ha descubierto.

