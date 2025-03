Sergio Fuentes y su Fabia RS Rally2 lideran el equipo de Škoda Canarias Motorsport para el CCRA 2025

Martes, 11 de marzo 2025, 14:28 Compartir

Škoda Canarias Motorsport está lista para conquistar el Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto 2025. La marca presentó el lunes 10 de marzo a su equipo para el campeonato regional junto a medios de comunicación y multitud de aficionados que no quisieron perderse este esperado momento. La presentación contó con la participación de Sergio Fuentes, piloto oficial de Škoda Canarias Motorsport, y su copiloto, Ariday Bonilla, quienes se enfrentarán al reto de esta temporada al volante de un Škoda Fabia RS Rally2, una de las máquinas más competitivas del certamen.

La emoción se palpaba en el ambiente y es que había mucha expectación por ver esta nueva unidad del Fabia RS Rally2, además de por conocer el programa con el que Škoda Canarias Motorsport regresa a un campeonato que vive una etapa brillante y del que la marca ya fue protagonista en el pasado.

La huella que ha dejado Škoda en el CCRA es profunda gracias a los títulos que Toñi Ponce obtuvo, primero, con el Octavia Kit Car (2003 y 2004) y, años después, con el Fabia World Rally Car (2007). Conscientes del desafío que tienen por delante, Sergio Fuentes y Ariday Bonilla no dudaron en desgranar su proyecto y compartir con los aficionados cómo afrontan este apasionante reto.

Sergio Fuentes, piloto oficial de Škoda Canarias Motorsport

El piloto de Candelaria (Tenerife), Sergio Fuentes, afronta esta nueva temporada como vigente campeón tinerfeño de rallies y con el objetivo claro de luchar por el campeonato absoluto del CCRA 2025. Su trayectoria en el automovilismo es prometedora: con varias victorias, incluyendo el Rally La Palma Isla Bonita 2023 y el Rally Villa de Granadilla 2024, además de múltiples podios en el CCRA, Fuentes ha demostrado su capacidad para competir al más alto nivel.

«Estoy muy ilusionado por formar parte de este programa y de ser el encargado de llevar el Škoda Fabia RS Rally2, uno de los vehículos más competitivos de su categoría», aseguró Sergio Fuentes. «Es un proyecto de primer nivel y queremos estar a la altura. Comenzar en Lanzarote va a ser diferente. Por nuestra parte, conocemos el recorrido y la importancia de empezar sumando unos buenos puntos en un terreno que es muy diferente al resto del campeonato», subrayó el de Škoda. «Hay mucha expectación, el CCRA tiene muy buena pinta y, tanto las marcas como los pilotos, han apostado por él. Nosotros esperamos ser protagonistas y tratar de llevar a Škoda Canarias a lo más alto del podio; queremos pelear por el título», sentenció el piloto tinerfeño, que ya ha sido tercero en dos ocasiones, en el campeonato regional de rallies sobre asfalto.

Por tercera campaña consecutiva, Sergio Fuentes hará equipo con Ariday Bonilla. El lanzaroteño comparte con el piloto su ilusión y su ambición. «Este proyecto me hace muy feliz. Es mi tercera temporada con Sergio y, aunque somos el equipo más joven y con menos experiencia, su evolución ha sido increíble. Ahora, con el apoyo de Škoda Canarias, esta oportunidad es una gran alegría para nosotros. Aún no hemos probado el coche, y Lanzarote no es el mejor lugar para estrenarlo, pero no buscamos excusas. Contamos con un gran equipo y muchas ganas. Avanzaremos paso a paso con el objetivo de ser competitivos, divertirnos y representar bien a la marca. Vamos a por todas», aseguró Ariday Bonilla.

El Škoda Fabia RS Rally2: preparado para el desafío

El Škoda Fabia RS Rally2 es la última evolución de uno de los modelos más exitosos en la historia de los rallies en su categoría. Basado en la última generación, la cuarta, del utilitario de la marca checa y aprovechando el bagaje de los primeros Fabia R5 y Fabia Rally2 Evo, lo impulsa un motor 1.6 sobrealimentado que rinde aproximadamente 290 CV de potencia y 430 Nm. Con tracción total, la caja de cambios es secuencial de cinco velocidades y cuenta con dos diferenciales.

Este vehículo ha demostrado su fortaleza en competiciones internacionales como el FIA WRC2 y el FIA ERC, y espera seguir cosechando éxitos en el CCRA 2025. Su fiabilidad, agilidad y capacidad de adaptación a los diversos tipos de trazados que ofrece el archipiélago canario lo convierten en el coche ideal para que Sergio Fuentes y Ariday Bonilla dejen huella esta temporada.

Fuerte apuesta de Domingo Alonso Group con el automovilismo

Škoda Canarias se adentra en la temporada 2025 con una apuesta fuerte y ambiciosa en la competición de motor reina en Canarias. A la apuesta de Škoda Canarias se suma también Repuestos Doral, empresa del Domingo Alonso Group especializada en brindar servicio a los talleres del sector de la postventa. Como Distribuidor Ambassador de Castrol en Canarias, Repuestos Doral suministra recambios, lubricantes y herramientas para el automóvil. De esta forma, Sergio Fuentes y Ariday Bonilla se aseguran de que el Škoda Fabia RS Rally2 esté siempre en óptimas condiciones.

El Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto es, de largo, el certamen de motor más importante de las islas, con una gran base de seguidores y una historia llena de grandes momentos. A lo largo de la temporada, el CCRA visitará las islas de Lanzarote, Tenerife, La Palma y Gran Canaria, con tres pruebas en cada una de las islas capitalinas y una en el resto. El primer capítulo de esta nueva etapa de Škoda Motorsport Canarias se escribirá a partir del sábado 15 de marzo en la Isla de los Volcanes, en el 46º Rallye Orvecame Isla de Lanzarote.

