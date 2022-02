Sergi García cumple los dos meses de contrato y el Granca no alarga su estancia La vinculación del base balear finalizaba este fin de semana y no seguirá en la isla hasta el final de la presente temporada. El Leche Río Breogán podría ser su destino

El Granca y Sergi García separan sus caminos. La entidad claretiana oficializó el fichaje del jugador balear el pasado 14 de diciembre «para los dos próximos meses, con opción a que la vinculación se prolongue hasta final de temporada», con la intención de cubrir la baja de larga duración del base francés Andrew Albicy. Sin embargo, el Club Baloncesto Gran Canaria comunicó este viernes que la vinculación no se prolongará en el tiempo tras terminar su contrato este fin de semana.

En un escueto comunicado, el club insular quiso «aprovechar la ocasión para agradecerle su compromiso y desearle la mejor de las suertes en su futuro profesional».

Sergi García, de 25 años y 1.93 metros de altura, disputó ocho compromisos a las órdenes de Porfi Fisac, de los cuales cinco fueron en la Liga Endesa (Surne Bilbao Basket, UCAM Murcia, Valencia Basket, BAXI Manresa y Urbas Fuenlabrada) y tres en la EuroCup (Virtus Bolonia, Cedevita Olimpija y Umana Reyer Venecia), promediando 1.8 puntos y 1.4 asistencias en la competición doméstica y 1.7 puntos y 0.7 asistencias en el torneo continental.

En una entrevista a este periódico el pasado 10 de febrero y, cuestionado por su adaptación a la isla en estos dos meses, Sergi García afirmó que «me siento súper cómodo aquí, que eso es lo más importante para mí».

Sobre el momento en el que aterrizó en Gran Canaria, tras superar una lesión en el MoraBanc Andorra y suplir a Albicy en un equipo en una dinámica negativa en la ACB, dijo que «sabía la situación en la que venía, pero es verdad que llevaba bastante tiempo lesionado. Ha habido bastantes problemas porque también tuvimos bastantes casos de covid y muchos parones. La verdad es que no ha sido fácil la situación, pero lo importante es que cada día me encuentro mejor. He podido ayudar al equipo en todo lo que se me ha pedido. Siento que cuando he estado he podido ayudar lo máximo posible y ojalá que pueda ayudar mucho más».