Serena William no tiene piedad y aplasta el sueño de Carla Suárez

efe / Londres

La estadounidense Serena Williams frenó las aspiraciones de Carla Suárez en Wimbledon y superó a la grancanaria (6-2 y 6-2), terminando con su aventura en el torneo en octavos de final.

La menor de las Williams sigue viva en la búsqueda del vigésimo cuarto major que le iguale con la australiana Margaret Court como la tenista en la historia con más entorchados de esta categoría.

Y sigue en la pelea por seguir engordando su palmarés porque se impuso a una Carla Suárez que venía lanzada después de tres triunfos contundentes.

Siempre alejada de las grandes pistas, Carla hizo su debut en la pista 1 del All England Club ante la gran dominadora del tenis mundial en este siglo.

La grancanaria hizo sufrir a Serena cuando el punto se alargaba varios golpes, pero adolecía de soluciones cuando la estadounidense atacaba su segundo servicio, consiguiendo ahí un buen puñado de golpes ganadores.

Una rotura inicial colocó a Serena al frente, que refrendó la ventaja con un segundo break para apuntarse el parcial por 6-2.

La estadounidense repitió guion en el segundo set y quebró a Carla de inicio para evitar cualquier tipo de sorpresa.

En una hora y cinco minutos Serena confirmó su séptimo triunfo ante la grancanaria y se plantó en cuartos de final de Wimbledon por segundo año consecutivo, donde se medirá a su compatriota Alison Riske, que venció a la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty.

Para Carla, esta derrota supone que no se colocará por primera vez en cuatro años como la primera raqueta española. Los puntos sumados en Wimbledon unidos a la temprana eliminación de Garbiñe Muguruza dejan a Carla a 23 puntos de la natural de Caracas en la clasificación WTA.

Muguruza, que se fue de Wimbledon en primera ronda, se coloca vigésimo octava en el ránking, mientras que la grancanaria es vigésimo novena.

se marcha «triste». Carla Suárez dijo que se marcha «triste» de Wimbledon porque cada vez que juega contra la estadounidense Serena Williams, «es lo mismo». «Ella me acelera mucho, hace que yo juegue muy acelerada, que no pueda estar tranquila, que cometa más fallos de los que cometo normalmente. Creo que el marcador ha sido más abultado que lo que el juego ha demostrado», manifestó. «Ganar tres partidos es positivo, pero me voy triste porque cada vez que juego contra Serena me pasa lo mismo y son muchas veces. Yo confío en poder hacerlo mejor, en ganarle, pero el resultado no es lo que espero», reflexionó Carla, que por tercera vez en su carrera se quedó en octavos de final.