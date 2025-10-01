La séptima edición del esperado Ecorally de Canarias ultima el cierre de las inscripciones

Será este viernes a las 20.00 horas a través de la web www.ecorallydecanarias.com o en la secretaría del CD Azuatil

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:15

Se van acercando las fechas de la séptima edición del Ecorally de Canarias, dedicado a los vehículos propulsados por energías alternativas y donde se valora la regularidad en lugar de la velocidad unido a la mejor conducción eficiente.

La prueba del Club Deportivo Azuatil ha crecido esta temporada al disputarse en dos islas, Gran Canaria y Tenerife, además de continuar como cita clave para la decisión del título del CEEA-RACE, un Campeonato de España que en la modalidad de vehículos eléctricos puros está por decidir y ahí reside la emoción de esta cita con el Eco Rally Canarias.

El siguiente acto de la séptima edición del Ecorally de Canarias a tener en cuenta será el cierre de inscripciones, programado para mañana a las 20.00 horas. Donde solo se puede formalizar la participación a través de la web oficial de la prueba o en la secretaría del Club Deportivo Azuatil.

Posteriormente, el próximo lunes 6 de octubre será la presentación oficial del evento en la Sala Bandama de Infecar en la capital grancanaria, a las 18.15 horas, ya en la semana del EcoRally Canarias y con el objetivo de dar toda la información posible sobre esta séptima edición.

Días antes, el CD Azuatil llevará su rally del Campeonato de España de Energías Alternativas a ExpoDeca, que se celebra en el recinto ferial de Tenerife, con un estand propio donde se proporcionará información sobre esta prueba diferente a los rallys convencionales, a todo el público que pase por esta feria del deporte canario, que tendrá lugar desde hoy y hasta el domingo.

La organización informa de que este año se incorpora como marca oficial KIA Canarias, que aportará la caravana de seguridad de la prueba, además de entrar como patrocinador oficial.

El Azuatil agradece a la Autoridad Portuaria de Tenerife por su colaboración en el tránsito de los vehículos del eco-rally que se van a trasladar vía marítima con Fred Olsen Express, desde Gran Canaria a Tenerife y regreso en la jornada del 10 de octubre.