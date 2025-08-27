Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar Sierra. Molina Sport

Segundo curso consecutivo en el Molina Sport para Óscar Sierra

El catalán llegaba el pasado verano procedente del Barcelona Tsunamis con la misión de dar equilibrio al conjunto amarillo que batió todos los récords el pasado curso conquistando la European League, la Liga Élite, la Copa del Rey y la Supercopa de España

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:32

Óscar Sierra renueva su compromiso con el Molina Sport tras vivir la mejor campaña en la historia del club, en la que los amarillos batieron todos los récords estadísticos tras sumar los cuatro títulos conquistados -European League, Liga Élite, Copa del Rey y Supercopa de España- y ganando los 31 partidos oficiales que disputó en las cuatro competiciones que disputó.

El crecimiento del catalán durante la temporada le confirman como una nueva apuesta exitosa de Alejandro Molina por un joven valor que ha aportado seguridad defensiva y goles al mejor equipo de Europa.

Formado en la prolífica cantera del Barcelona Tsunamis, Sierra logró en su primera campaña de amarillo un total de ocho goles y cinco asistencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede a una trabajadora de un supermercado de Arinaga tras robar varias botellas de alcohol
  2. 2 Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido
  3. 3 El Ayuntamiento actúa ante la presencia de ratas en el paseo de la playa de Las Canteras
  4. 4 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  5. 5 «No podemos salir de Santa Catalina con picaduras»
  6. 6 Rescatan a dos de cuatro cachorros abandonados con su madre en el barranco de Silva
  7. 7

    La Policía francesa apunta a la homofobia como móvil del asesinato de los cuatro hombres hallados en el Sena
  8. 8 Las Palmas de Gran Canaria: La capital cultural está cogiendo polvo
  9. 9 Tres que no valían y que ahora lucen y tiran del carro
  10. 10 Arde un coche en el aparcamiento de un centro comercial en Vecindario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Segundo curso consecutivo en el Molina Sport para Óscar Sierra

Segundo curso consecutivo en el Molina Sport para Óscar Sierra