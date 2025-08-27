Segundo curso consecutivo en el Molina Sport para Óscar Sierra El catalán llegaba el pasado verano procedente del Barcelona Tsunamis con la misión de dar equilibrio al conjunto amarillo que batió todos los récords el pasado curso conquistando la European League, la Liga Élite, la Copa del Rey y la Supercopa de España

Óscar Sierra renueva su compromiso con el Molina Sport tras vivir la mejor campaña en la historia del club, en la que los amarillos batieron todos los récords estadísticos tras sumar los cuatro títulos conquistados -European League, Liga Élite, Copa del Rey y Supercopa de España- y ganando los 31 partidos oficiales que disputó en las cuatro competiciones que disputó.

El crecimiento del catalán durante la temporada le confirman como una nueva apuesta exitosa de Alejandro Molina por un joven valor que ha aportado seguridad defensiva y goles al mejor equipo de Europa.

Formado en la prolífica cantera del Barcelona Tsunamis, Sierra logró en su primera campaña de amarillo un total de ocho goles y cinco asistencias.