La Segunda en Gran Canaria augura una gran igualdad esta temporada

La Segunda categoría en Gran Canaria, que la formarán esta campaña el Unión Agüimes, el Guanarteme, el Santa Rita, el Roque Nublo, Los Guanches y el Maninidra, promete emociones fuertes por la igualdad de cada tridente, aunque de los seis equipos en liza, cinco ya han presentado a sus hombres importantes. Solo queda el Maninidra, que hasta la fecha no ha comunicado nada, por lo que se desconoce qué luchadores integrarán la parte alta de entidad fundamentalmente.

Repiten esta campaña en la categoría, el Unión Agüimes, vigente campeón insular y que defenderá el cetro, el Guanarteme y el Maninidra, mientras que el Santa Rita viene de Primera y el Roque Nublo con los Guanches de Arucas de la Tercera.

Unión Agüimes

El conjunto lagartero ha logrado nuevamente un equipo compacto a los mandos de Fernandín y Juan Martel. Como puntal C, Aitor Lorenzo repite como su hombre más importante. David Medina como DB es nuevo en los sureños, además del DC Antonio Cerezuela, que con el otro DC Jonay Roque, serán los bregadores con letra. Se incorporan Guaire Rodríguez, Azael Florido y José González, renovando Leonardo Trujillo y Pedro Suárez. El objetivo será repetir el título insular.

Guanarteme

El Guanarteme la pasada campaña estuvo cerca de todo, pero no lo consiguió. Trae de nuevo al hijo pródigo a sus filas, el puntal C Cristo Izquier, con el que hace unas temporadas, mientras estuvo sano, lo llevó a ser el mejor equipo de la categoría. Como segundo hombre también firma a Tomás del Toro, que regresa a la isla como DB, y Gabriel Rivero lo hace como DC junto al otro DC Yeray Mayor y en la compañía de un no calificado, pero que podría ser un DC perfectamente como es Javi Guedes El vaca. Es un equipo que aspirará a todo con la potencia de Soulemane Ndiaye. Y siempre con el eterno capitán, Adrián Santana.

Ampliar la potencia de Souliman Ndiaye será una de las armas del Guanarteme. Pedro Reyes

Santa Rita

El Santa Rita apuesta por una mezcla de veteranía y juventud. En la parte alta sigue de DA Santi El faro y le acompañara como segundo Rafa Santiago de DB en su vuelta también a la isla. Hasta el instante solo tiene en nómina un DC como es el eléctrico Alan Martín y tiene hueco para dos más, que si no hay sorpresas serán el veterano Joan Lajo y Beneharo Hernández, al que el club le está guardando su lugar porque deseaba descansar este curso.

Además, refuerzan la media con Adrián Suárez El gomero y Epifanio Guedes, a los que acompañarán Mohamed Mbaye, José Carlos Mateo, Sembene Alassane, Lucas Abrante, Adri Farías y Antonio Melián, junto a un grupo de juveniles encabezados por Joan Lajo jr.

Roque Nublo

El Roque Nublo en su regreso a la Segunda está haciendo fichajes que hacen ilusionar a su parroquia y cuentan con un conjunto que es toda una revolución esta nueva temporada. Con Agustín González El pollo de la Herradura de DA, liderando la escuadra del Cruce de Arinaga; el galdense José Mendoza de DB y los DC, Eric Castellano y Zebenzuí Bolaños, con Pepe Alemán de mandador. Completan con Juan Carmelo Rodríguez, Edgar Rodríguez. En los próximos días se verá si firman a un DC y la cola y media del equipo.

Los Guanches

Por su parte, los Guanches mantienen la política de austeridad y, de momento, solo tienen a la plantilla de la pasada campaña, donde en la actualidad serían cuatro DC: José Antonio Santana, Pablo Guillén, Omar Thior y Kristofer Santana, con el resto de luchadores: Hacomar González, James Opoku, Kilian Rodríguez, Airam Machín, Ramón Santana y Aitor Gutiérrez, que completarán con juveniles. A priori será la cenicienta, pero con Guillen padre en el banquillo, habrá que luchar mucho para vencerlos.

Maninidra

El Maninidra de Ingenio no da ni pistas de sus fichajes. El DA Abián Sánchez y el DB Cristian Soto suenan en los mentideros luchísticos y están en muchas quinielas, como el DC Miguel Betancor, y no han aparecido firmados con otros clubes cuando la mayoría ya se han presentado. Lo sabremos pronto.