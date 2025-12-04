Sara Alonso y Robert Pkemoi quieren volver a reinar en la The North Face Transgrancanaria Marathon

La vasca regresa a la Isla para repetir el triunfo conseguido en la edición de 2022 | El keniano quiere convertirse en el primer corredor en conseguir tres victorias en la modalidad de 47 kilómetros y 1.784 metros de desnivel positivo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:50 Comenta Compartir

Sara Alonso y Robert Pkemoi regresan a The North Face Transgrancanaria para intentar reinar en la modalidad Marathon. La vasca ya consiguió el triunfo en 2022, convirtiéndose entonces en su primera gran victoria internacional de una exitosa carrera deportiva. El keniano, por su parte, subió al primer cajón del podio en 2023 y 2024, y el pasado año acabó segundo después de que Francesco Puppi le superara en los últimos metros antes de la meta en el Parque Sur de Maspalomas.

Los nombres de Alonso y Pkemoi se suman a los ya conocidos de Tom Evans y Katharina Hartmuth, quienes tomarán parte en la salida de la modalidad Classic de The North Face Transgrancanaria, puntuable para el circuito internacional World Trail Majors que congrega las mejores carreras del mundo de ultra distancia.

La joven guipuzcoana, de 26 años y un índice ITRA de 799, consiguió en 2022 su primera gran victoria internacional en la Marathon de The North Face Transgrancanaria, que además la catapultó dentro del mundo del trail running. A partir de esa carrera, la corredora del equipo Asics Fuji Trail ha cosechado numerosos éxitos como el segundo puesto conseguido esta temporada en el Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running celebrado en la localidad aragonesa de Canfranc y en las Golden Trail Series.

A lo largo de los últimos años, Alonso también ha conseguido el triunfo en importantes carreras como la ETC de UTMB, La Asics SaintéLyon, Marathon du Mont-Blanc o Zegama-Aizkorri. Además, ha logrado otras victorias en pruebas del Archipiélago como en la edición de 2022 de la LPA Trail, disputada en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Corless/Delfour

Pkemoi, por su parte, estuvo a punto de convertirse en la pasada edición en el primer corredor en conseguir tres triunfos consecutivos en la Marathon de The North Face Transgrancanaria. El corredor del equipo Joma Trail, quien venció en 2023 y 2024, lideró la prueba hasta que el italiano Francesco Puppi lo superó en los últimos metros antes de cruzar la meta.

El keniano, con una puntuación ITRA de 920, cuenta en su palmarés con tres victorias en la Salomon Ultra Pirineu, así como una quinta posición en Zegama-Aizkorri, una sexta en Marathon du Mont-Blanc y Sierre-Zinal, y también un sexto puesto en las Golden Trail Series.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.

Temas

Transgrancanaria

Trail