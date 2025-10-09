Santa María de Guía, punto clave en la 360º The Challenge Gran Canaria El municipio grancanario es la primera base de vida confirmada de la exigente carrera de autosuficiencia, que se celebrará del 5 al 9 de noviembre

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025

Guía de Gran Canaria se consolida como un municipio protagonista del deporte de ultrarresistencia. La organización de la 360º The Challenge Gran Canaria ha confirmado que Guía será una de las cinco bases de vida de su décima edición, que tendrá lugar del 5 al 9 de noviembre. Es la primera base de vida que se desvela de esta mítica carrera de autosuficiencia.

Hasta la fecha, la prueba ya cuenta con 120 atletas inscritos procedentes de 23 nacionalidades, quienes se enfrentarán a un desafío de 264 kilómetros con 12.786 metros de desnivel positivo.

Un punto estratégico en el recorrido

La incorporación de Guía de Gran Canaria como punto estratégico permitirá a los corredores abastecerse de comida, bebida, cargar dispositivos electrónicos y descansar antes de continuar el desafiante itinerario. Como es tradición, la 360º The Challenge Gran Canaria se define por la ausencia de señalización en el recorrido y el secreto de la ruta hasta diez días antes del pistoletazo de salida.

Alfredo Gonçalves, alcalde de Guía de Gran Canaria, ha destacado el honor que supone para el municipio acoger el evento: «Para nosotros es un orgullo ser base de vida de esta emblemática carrera, donde se premia el esfuerzo y la resistencia. Este año pondremos a disposición el terrero de lucha para que puedan descansar, avituallarse, comer algo y continuar».

Deporte, turismo y proyección internacional

El primer edil subrayó la relevancia de formar parte de este evento que crece año tras año: «Que Guía esté en el mapa de esta carrera de ultrarresistencia, que va a ser durísima pero preciosa, es un enorme placer. Es una prueba que va creciendo y estableciéndose, y estar relacionados con ella es un honor».

Gonçalves puso en valor la fusión entre deporte, turismo y cultura que promueve el evento: «Deporte y turismo para nosotros es fundamental. Iniciativas como esta hacen que no solo sea deporte, sino también cultura, turismo y economía. Que los grandes eventos de Gran Canaria pasen por nuestro municipio significa darle el protagonismo que queremos».

El alcalde enfatizó además la proyección internacional que ofrece la carrera: «Que Guía esté señalada en el mundo para las 120 personas que van a competir es una oportunidad para mostrar las virtudes de nuestro municipio. En el avituallamiento pondremos queso Flor de Guía con Denominación de Origen, lo que dará a conocer internacionalmente nuestros productos».

Atletas de élite mundial y récord femenino

La décima edición de la 360º The Challenge Gran Canaria celebrará un hito con 11 corredoras inscritas, la cifra más alta en la historia de la prueba. Entre ellas destacan la francesa Claire Bannwarth, pentacampeona consecutiva de la 360º; Anitah Lehmann, corredora suiza con un impresionante historial en pruebas extremas; y Katharina Hartmuth, tercera en UTMB 2025 y ganadora del Tor des Géants.

En la categoría masculina, el evento contará con el debut de Sébastien Raichon, doble vencedor del Tor des Glaciers, y el regreso de la leyenda Luca Papi, que ha finalizado todas las ediciones y ganado tres de ellas (2019, 2020 y 2022). Entre los atletas grancanarios destacan Álvaro Santana, tercer clasificado en 2024, y José Bordón, segundo clasificado en 2023.

La 360º The Challenge Gran Canaria está organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias; Ayuntamiento de Tejeda; Joma y Fred. Olsen Express; y la colaboración de las empresas Aguas de Teror, Pepsi, Lorenzo González Automoción, Emicela, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.