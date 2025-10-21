San Bartolomé de Tirajana completa el mapa de bases de vida de la 360º The Challenge Gran Canaria El municipio sureño acogerá la quinta y última base de vida en la presa de Chira, consolidando la red de puntos estratégicos de la prueba de ultradistancia

La carrera de montaña 360º The Challenge Gran Canaria ha confirmado a San Bartolomé de Tirajana como la quinta y última base de vida de su décima edición, que se celebrará entre el 5 y el 9 de noviembre. El municipio sureño, que instalará su punto de avituallamiento en la emblemática zona de la presa de Chira, cierra así el mapa de ubicaciones estratégicas junto a Las Palmas de Gran Canaria, Guía de Gran Canaria, Mogán y La Aldea de San Nicolás.

Los 120 corredores y corredoras inscritos en esta prueba de autosuficiencia podrán descansar, reponer víveres y recuperar energías en la base de vida de San Bartolomé de Tirajana mientras afrontan los 265 kilómetros y 12.786 metros de desnivel positivo del recorrido, que permanecerá en secreto hasta diez días antes de la salida.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha expresado su orgullo por la participación del municipio en esta prueba de relevancia internacional: «Que nuestro municipio esté implicado y esté presente en una prueba de este tamaño nos llena de orgullo».

«Este año además la 360º va a tener una base de vida importante en la zona de la presa de Chira y nos permite sacar pecho, más sabiendo que la participación está superando récords. Solo nos falta que la afición se sume para acompañar a todos los atletas», ha añadido Pérez, quien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que apoye a los participantes durante su paso por el municipio.

El alcalde también ha destacado la apuesta del municipio por el binomio deporte-turismo: «Tratamos que el deporte sea uno de nuestros reclamos. Uno de esos elementos que conforman el binomio con el turismo. En ello Arista Eventos nos ayuda muchísimo y tenemos un buen entendimiento«.

Esta décima edición de la 360º The Challenge Gran Canaria cuenta con récord de participantes y también de presencia femenina, con once corredoras entre las inscritas. La 360º The Challenge Gran Canaria es una carrera de montaña de ultradistancia que pone a prueba la autosuficiencia de sus participantes, quienes deben portar todo el material obligatorio y su propia alimentación. Solo pueden reponer víveres en las cinco bases de vida distribuidas a lo largo del recorrido o en los establecimientos que encuentren durante la prueba.

La prueba deportiva está organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias; Ayuntamiento de Tejeda; Joma y Fred. Olsen Express.