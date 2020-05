Sabrina Vega luce su mejor tablero virtual para paliar el confinamiento

«Por otro lado», añade, «también genera cualidades muy buenas como herramienta educativa o como entretenimiento, por poner solo dos ejemplos. Creo que hoy en día desde fuera hay todavía un cierto estereotipo, para el que no es tan aficionado o no conoce el ajedrez, de que es un deporte aburrido o estático, pero yo en ese sentido siempre animo a todo el mundo a que lo te pruebe porque tiene tanto, es tan rico en todo y te engancha tanto, que desde que simplemente te acercas a él y lo pruebas siempre encuentras una forma de disfrutarlo». Palabra de Sabrina Vega. Gran Maestra Femenina, 6 veces campeona de España, subcampeona de Europa en 2016, mundialista en 2018, miembro selección española en 7 Olimpiadas y en otros tantos Europeos... ¿Se animan?

No perder el ritmo de competición.

De Túnez a Gran Canaria.

Acostumbrada a numerosos viajes por todo el mundo por su rutina competitiva, afortunadamente no le cogió lejos cuando se declaró el estado de alarma. «Había ido a Túnez a jugar. Ya casi para regresar es cuando comenzó a crecer mucho exponencialmente, en Italia sobre todo, el tema de la pandemia. Mi idea siempre fue regresar a la isla, a pasar unos días tras el torneo. El 24 de febrero regresé a España y el 26 ya estaba en Gran Canaria. Lo que ya no pude es seguir con los torneos, al suspenderse todo», relata.

Aprovechando momentos familiares.

Ya en casa, Vega no lleva nada mal su particular confinamiento. «Dentro de lo que cabe, que es lo de estar encerrados en casa, al menos por mi parte tengo la suerte de estar con mi familia, que por el ritmo de mi vida, por el calendario deportivo, no me permitía sino pasar unos pocos días con ella. Al menos por esa parte estoy aprovechando esa vida familiar y recuperando algunos momentos», afirma.