Este sábado se celebrará la 11ª Marca Solidaria El Pino La concentración será frente a la Plaza Santa Ana, en la capital grancanaria y saldrá hacia Teror, con un recorrido de 41,9 Km. desde la capital, Santa Brígida y Teror

Un año más el Club Cliclonorte Aterore, donde también dirigen los hermanos Raúl y Sergio Yánez Gutiérrez, y una edición más llega por estas fecha la 11ª Marcha Solidaria El Pino, que está basada en la solidaridad hacia las entidades más necesitadas -elegida cada año- donde el club hace cada temporada la entrega de dos cheques compartidos con importe recaudado por diversas empresas, inscripciones y donaciones en dicho evento.

La concentración será frente a la Plaza Santa Ana, en la capital grancanaria y saldrá hacia Teror, con un recorrido de 41,9 Km. desde Santa Ana, Santa Brígida y Teror. Tras darse la salida a las 10,00 horas hacia Santa Brígida, lugar de avituallamiento y llegada a Teror sobre las 13,30 donde se hará una ofrenda floral y entrega de los cheques solidarios que esta edición recae sobre las entidades de San Juan de Dios Las Palmas y Cáritas-Teror.

La organización espera que una vez más la inscripción las pueden hacer por un Formulario inscripción Web Federación. que se cierra con la cantidad de 330 ciclistas participantes oficialmente, donde recibirán un maillot conmemorativo de dicha edición, avituallamiento y contribución solidaria, y almuerzo final para todos los inscriptos.

