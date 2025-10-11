El Rocasa Gran Canaria se queda a las puertas de la remontada ante el Costa del Sol Málaga (21-25)

El conjunto teldense apretó a la escuadra malagueña en los últimos diez minutos tras unos primeros 50 minutos donde reinaron las imprecisiones. (21-25)

El Rocasa, sin fortuna, se quedó sin tiempo para remontar el choque ante el conjunto malacitano.

CANARIAS7 Telde Sábado, 11 de octubre 2025, 23:34 Comenta Compartir

Tras la derrota sufrida el pasado miércoles en Navarra, el Rocasa Gran Canaria volvía a su feudo este sábado con la urgencia de sumar una victoria ante el Costa del Sol Málaga. El encuentro, más allá de su relevancia deportiva, estuvo marcado por una causa solidaria: la colaboración con la Asociación Canaria Contra el Cáncer de Mama (ACCM), en una jornada de concienciación y recaudación de fondos en la lucha contra esta enfermedad. En honor a la ocasión, el conjunto isleño vistió su equipación rosa.

El choque arrancó con un ritmo vertiginoso y defensas férreas por parte de ambos equipos. El Costa del Sol Málaga mostró desde el primer minuto mayor claridad en ataque y orden defensivo, lo que le permitió tomar la delantera rápidamente. La exclusión temprana de Isabelle Medeiros, en el minuto 7, marcó el inicio de una serie de sanciones que condicionarían el desarrollo del primer acto.

Una exclusión clave fue la de Larissa Da Silva, que permitió a las visitantes abrir una brecha en el marcador. A pesar de ello, la propia Da Silva junto a Eider Poles mantuvieron a flote la ofensiva del Rocasa. Un tiempo muerto solicitado por Carlos Herrera buscó reactivar al equipo, que mostró entrega pero no logró reducir distancias.

Ya en los compases finales del primer tiempo, otra exclusión —esta vez a Maja Portillo— dejó a las canarias en inferioridad. Sin embargo, las intervenciones de una inspirada Silvia Navarro en portería evitaron que el Málaga se despegara aún más. La exclusión de Rita Bento restableció la igualdad numérica y, aunque Suso Gallardo pidió un tiempo muerto a falta de minuto y medio para ampliar la ventaja, la defensa isleña resistió. Un contraataque culminado por Martina Lang y un golpe franco errado por las visitantes dejaron el marcador en un apretado 9-11 al descanso.

El Rocasa regresó del vestuario con ímpetu, decidido a dar la vuelta al resultado. Pero el guion no salió como esperaba el cuadro de Carlos Herrera. En apenas cinco minutos, el Costa del Sol firmó un parcial de 0-4 que dejó helado al pabellón teldense. La solidez defensiva del cuadro andaluz fue infranqueable, y la falta de claridad en ataque pasó factura a las locales, que veían cómo el marcador se estiraba hasta un preocupante 11-17 en el minuto 38.

La segunda exclusión de Maja Portillo complicó aún más el panorama para las canarias. Aun así, un golpe sobre el rostro de María Zaldúa provocó una sanción de dos minutos para Nicxon Hiobi, lo que brindó al Rocasa una leve esperanza de recortar distancias. Las locales aprovecharon el momento y, con una mejoría en defensa y ataques más fluidos, lograron reducir la diferencia a cuatro goles.

Ni siquiera la exclusión de Martina Lang en el minuto 52 frenó la reacción isleña. Con carácter y el empuje de sus referentes sudamericanas, Larissa Da Silva y la propia Lang, el Rocasa apretó el marcador hasta dejarlo en un 21-25 final, que refleja mejor la lucha que el resultado.

La máxima anotadora del Rocasa fue la sueca Linnea Sundholm, con seis tantos, quien asumió con solvencia la responsabilidad ante la ausencia de la habitual goleadora, María González, baja por una lesión aún sin diagnóstico definitivo.

Esta derrota deja al Rocasa Gran Canaria con 6 puntos en la 6ª posición de la Liga Guerreras Iberdrola, a la espera de los resultados del resto de la jornada 6. Cabe destacar que el encuentro entre Elda y Porriño ya se disputó, con triunfo para las gallegas por un ajustado 28-27.

FICHA TÉCNICA

Rocasa Gran Canaria 21 (9+12)

Linnea Sundholm (6), Almudena Rodríguez (3), Martina Lang (2), Larissa Da Silva (5), Lulu Guerra, Mavi de Oliveira (1), Silvia Navarro, Maja Portillo, Inés Collado, Mika Bocchieri (2), María Zaldúa, Yassira Ramírez, Ana Medina y Eider Poles (2).

Entrenador: Carlos Herrera

Costa del Sol Málaga 25 (11+14)

Alice Fernandes , Martina Romero (3), Nayra Solís, Estela Doiro (4), Soledad López (2), Rita Bento, Estitxu Berasategui, Rocío Campigli (2), Barbara Piñeira(2), Isabelle Medeiros (5), Merche Castellanos, Maider Baros, Nicxon Hiobi (1) y Joana Resende (6).

Entrenador: Suso Gallardo

Parciales: 2-3, 3-4, 4-8, 5-8, 7-10, 9-11, Descanso, 10-15, 11-18, 13-19, 15-21, 18-22 y

Árbitros: Albert Pérez y Daniel Toro (CTA Cataluña)

Exclusiones:

Rocasa Gran Canaria: Larissa Da Silva (05:07 y 48:15), Maja Portillo (26:07 y 37:54) y Martina Lang (21:54)

Costa del Sol Málaga: Isabelle Medeiros (06:56), Rita Bento (26:58) y Nicxon Hiobi (41:12)