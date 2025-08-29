El Rocasa Gran Canaria, a estrenarse en la liga con triunfo ante el KH-7 Granollers Se mide al conjunto catalán a domicilio este sábado a las 15.15 horas, tras cuajar una notable pretemporada

El Rocasa Gran Canaria cuenta las horas para su estreno en la Liga Guerreras Iberdrola 2025/2026 y lo hace con el ambicioso objetivo de conquistar el triunfo en la pista de un correoso KH-7 Granollers, este sábado 30 de agosto a las 15:15 horas, y con el respaldo y la confianza que proporcionan la notable pretemporada que ha realizado el equipo de Las Remudas.

La conquista de dos títulos, el II Memorial Julio Gilsanz en Galicia y el IV Torneo Internacional Gran Canaria Isla Europea del Deporte, y un esperanzador balance de seis victorias, dos ante el BM Porriño, otras dos ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote, una ante el Boden Handball y otra más ante el AC Braga y tan solo una derrota, ante el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife en la Copa Gobierno de Canarias, otorgan a las grancanarias la posibilidad real de iniciar la competición de la mejor manera posible: «La temporada ha sido muy positiva y estamos animadas y preparadas para comenzar la temporada. No es fácil jugar fuera de casa el primer partido, pero empieza ya la diversión y es muy motivador saber que podemos traernos los dos primeros puntos para casa», aseveró la portera grancanaria, «Lulú» Guerra.

Por su parte, el máximo responsable técnico del equipo teldense, Carlos Herrera, se mostró optimista en relación a la posibilidad de estrenar la Liga con victoria a domicilio: «El equipo ha hecho una buena pretemporada y esta semana hemos subido un peldaño en los entrenamientos. Afrontamos el primero de los muchos partidos complicados de esta temporada con ganas, deseo y ambición por traernos los dos puntos», aseguró, sin olvidar el potencial del conjunto catalán: «Es un equipo muy complicado de superar. Les he visto en pretemporada y es difícil generarles ocasiones de gol por su buena defensa, además de que corren mucho y desgastan a sus rivales. Ya la pasada temporada hicieron un buen papel y, este año, con los refuerzos, tienen un plus mayor de calidad», destacó.

El Rocasa Gran Canaria pondrá rumbo a Barcelona en la tarde de hoy con toda la plantilla disponible en una convocatoria formada por 14 jugadoras, entre las que están las tres caras nuevas, María González, Maja Portillo y «Mika» Paz.

El equipo dirigido por el barcelonés Robert Cuesta ha cuajado una buena pretemporada con cinco victorias en seis partidos y cuenta con refuerzos de lujo como Raquel More, Judith Vizuete, Itziar Martínez, Mireia Torrás y Nayla de Andrés: «Para ganar, tendremos que competir con intensidad y estar muy concentradas durante los sesenta minutos ante un rival de entidad que ha incorporado a jugadoras de mucho nivel», aseguró el ex técnico del Rocasa Gran Canaria.

El partido se disputará mañana sábado, 30 de agosto, en el Palacio de los Deportes de Granollers, a partir de las 15:15 horas, con el arbitraje de los catalanes Jordi Ausás y Miquel Florenza.