El equipo isleño supo imponerse al conjunto catalán administrando la ventaja en el marcador en toda la segunda parte

El Rocasa Gran Canaria se estrena con triunfo en la pista del Granollers (29-32)

Efe Granollers (Barcelona) Sábado, 30 de agosto 2025, 17:34 Comenta Compartir

El Rocasa Gran Canaria inauguró este sábado la temporada 2025-26 de la Liga Guerreras Iberdrola con una victoria tras imponerse al KH-7 Granollers (29-32) en el Palacio de Deportes de la misma localidad.

El equipo dirigido por Carlos Herrera estrenó la nueva campaña con un triunfo sólido, impulsado por el acierto goleador de María González y Eider Poles, máximas anotadoras visitantes con seis y cinco tantos, respectivamente, y por la seguridad bajo palos de Lourdes Guerra.

En el estreno liguero de ambos equipos, la igualdad marcó los primeros compases, aunque el conjunto insular lideró ligeramente la iniciativa ofensiva, pero nunca logró abrir brecha de más de un gol (3-4, min.7).

El partido se movía por rachas. Del dominio inicial del visitante se pasó al empuje local: del 3-4, el equipo vallesano se adelantó 6-4 (min.10) gracias al acierto de la local Martina Capdevila. Sin embargo, Martina Lang detuvo el bloqueo ofensivo y abrió un parcial de 0-3, que culminó Therese Sundholm desde el extremo para devolver la iniciativa al conjunto visitante (6-7, min.13).

El equipo dirigido por Carlos Herrera mantenía buenas sensaciones en ataque, pero debía reforzar su defensa. Una vez ajustaron la retaguardia, supieron aprovechar las oportunidades que dejó el Granollers con una doble inferioridad numérica para ampliar la ventaja hasta la máxima del primer tiempo (13-16, min.29), con la que se llegó al descanso.

Tras el descanso, el Rocasa supo administrar su ventaja. A pesar de los intentos del Granollers por darle la vuelta al marcador, el equipo isleño se mantuvo firme con un 6:0 en defensa, apoyado en el acierto de Lourdes Guerra bajo palos para mantener a raya a las locales y conservar una renta de dos goles (19-21, min.40).

Por más ajustes que intentó el entrenador del Granollers, Robert Cuesta, no supo encontrar la fórmula para meterle mano al conjunto insular, que administró el botín y aprovechó la desesperación local para con goles de María González y Maja Portillo alcanzar los cuatro tantos de ventaja a diez minutos para el final (20-24, min.50).

Pese a intermitentes arreones con más corazón que juego, el cuadro vallesano no logró bajar esa barrera de cuatro goles hasta los segundos finales. María Hombrado anotó para maquillar el 29-32 definitivo, que da al Rocasa Gran Canaria su primera victoria de la temporada.

Ficha técnica:

29- KH-7 Granollers (14+15): Mera (1); Vila (2), Rodriguez Lario (2), Capdevila (1), Polonio (5), Martínez (2) y Vizuete (4) -siete inicial- Torras (1), González (2), Pérez (2), Hombrado (4), More (1), De Andrés Castillo (2), Girbau (p.s).

32- Rocasa Gran Canaria (16+16): Guerra; Rodriguez (4), Zaldua, Sundholm (2), Poles (5), González (6), Lang (4) -siete inicial- Da Silva (5), De Oliveira (3), Navarro, Portillo (3), Bocchieri, Medina y Martel.

Parciales cada cinco minutos: 2-3, 6-4, 7-7, 9-11, 12-12, 14-16 (descanso), 17-19, 19-21, 20-22, 21-24, 25-28 y 29-32 (final).

Árbitros: Miquel Florenza y Jordi Ausas. Mostraron tarjeta amarilla a Carlos Herrera (min.10). Excluyeron con dos minutos a Raquel More (min.23) y Nayala de Andrés Castillo (min.24) por parte del KH-7 Granollers y a Sundholm (min.20), Maja Portillo (min.28) y Larissa Da Silva (min.39) por parte del Rocasa Gran Canaria. Eliminaron a Maria Zaldua por parte del Rocasa Gran Canaria.

Incidencias: Primera jornada de la Liga Guerreras Iberdrola disputada en el Palacio de Deportes de Granollers (Barcelona). EFE