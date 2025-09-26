El Rocasa aspira a volver a la senda del triunfo en el derbi canario ante el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife Las teldenses recuperan a la pivote sueca, Maja Portillo, tras la lesión que le impidió jugar en la pista del Bera Bera | Por su parte, el CICAR podrá contar con Marilia Correia en una plantilla en plena construcción

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:50 Comenta Compartir

El Rocasa Gran Canaria reanuda la Liga Guerreras Iberdrola, tras el parón liguero, con la intención de recuperar la inercia ganadora de las dos primeras jornadas, ante el Granollers fuera de casa, y ante La Rioja en Telde.

Y lo hará en el primer derbi canario de la temporada ante el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife en el pabellón Insular Antonio Moreno, a partir de las 18:00 horas de este sábado 27 de septiembre, con la novedad del regreso de la pivote sueca, Maja Portillo, recuperada de la lesión que le impidió jugar en la pista del Bera Bera, donde tan buenas sensaciones dejó el cuadro grancanario, especialmente en una primera parte para enmarcar.

El equipo teldense sabe de la peligrosidad del cuadro lanzaroteño, a pesar de que no han su mado ningún punto en lo que va de temporada. De ahí que el entrenador del Rocasa, Carlos Herrera, no se fíe y catalogue el partido de mañana «como un encuentro engañoso. De hecho, yo diría que es uno de los partidos más difíciles de la temporada ante un rival peligroso que no ha ganado todavía, pero que ha hecho tres buenos partidos.

El CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife corre mucho todo el partido, algo que desgasta mucho a sus rivales, y tiene un gran lanzamiento exterior. Nosotros tenemos que estar bien defensivamente y ser eficaces en ataque para ganar», afirmó, antes de hacer un llamamiento a los aficionados canarios al balonmano: «Se verá un gran partido, como derbi que es, y la emoción y el espectáculo están garantizados».

Por su parte, el CICAR Lanzarote Ciudad Arrecife podrá contar con Marilia Correia en una plantilla en plena construcción que en la última jornada estivo a punto de dar la gran campanada en la pista del Elche.

Así, Gemma Trujillo se mostró ambiciosa al asegurar que «el objetivo es corregir errores pasados, consolidar la identidad en el juego, seguir creciendo y mantener la seriedad mostrada en Elche. Aspiramos a ganar, a través de una defensa sólida, evitar pérdidas de balón y acabar con un alto porcentaje de acierto en ataque».

El precedente más cercano entre ambos conjuntos data de la última jornada de la Liga Gobierno de Canarias el pasado mes de agosto en el que las conejeras se impusieron a las grancanarias por la mínima para impedir que revalidaran el título.

El encuentro entre el Rocasa Gran Canaria y el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife , correspondiente a la 4ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, se disputará el sábado, 27 de septiembre, a las 18:00 horas en el Antonio Moreno de Telde con el arbitraje de Alejandro Hoz Fernández y Axel Riloba Pereda.