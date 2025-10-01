Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:47 Comenta Compartir

El presidente de la Federación Canaria de lucha canaria, José Antonio Caballero, es uno de los hombres más buscados, tras la sentencia del TSJC que obliga a reponer en el cargo a Francisco Rivero, a la fecha en que tuvo que convocar elecciones, por haberle dimitido más de la mitad de su junta directiva, tal como señalan los Estatutos del vernáculo deporte.

-¿Eres presidente de la Federación Canaria?

-A fecha de hoy sí. Nosotros estamos a disposición de lo que nos digan y esperando acontecimientos.

-¿Es cierto que hay que reponer a Francisco Rivero en el cargo a la fecha en la que convocó elecciones?

-Así es, eso es lo que nos dicen los abogados que hay que hacer. No sé cómo se realizará, pero estamos preparados para todo, incluso marcharnos cuando nos digan.

-¿Crees que Rivero aceptará el cargo solo para convocar elecciones y nombrar una Gestora y no estar los dos años que esperaba conseguir en los tribunales?

-La verdad que no tenemos ni idea. Lo que sí está claro es que estamos trabajando hoy en día como si fuéramos a seguir y si nos dicen que nos tenemos que marchar, nos iremos sin ningún problema. Seguimos con el tema de conseguir una subvención pendiente y que se quede en tesorería, haremos la Asamblea Ordinaria no la Extraordinaria. Si entra para convocar elecciones, se van tres o cuatro meses y si hay elecciones, que se presente alguien a las mismas, aunque hasta la fecha no nos han comunicado nada.

-¿Cuándo sería el nombramiento?

-Para cumplir la sentencia, será como máximo en dos meses después de salir publicada y eso está previsto para el diez o doce de noviembre.

-¿Y ahora viene la Asamblea General?

-Sí, el próximo día 11 de octubre , pero solo haremos la ordinaria no la extraordinaria porque si no va a ser válida, no vamos a perder el día y dinero en la misma. Se Intentará aprobar las cuentas de la pasada temporada y también haremos el Plan de Actuación por si los que vienen lo quieren seguir. Dejaremos preparados los torneos regionales, estamos pidiendo las subvenciones que nos faltan por entrar y negociando con todo ello. Lo fácil sería quedarnos quietos y si nos interesa, nos presentamos en cinco meses, pero si no seguimos trabajando, perjudicaríamos a la lucha canaria y eso es lo que no vamos a hacer. Seguiremos igual hasta el último día con la misma ilusión, como si fuéramos a continuar en la federación. No podemos dejar a los clubes tirados.

-Entonces, con las más de 40 propuestas que hay, ¿que ocurrirá?

-Pues eso iba dentro de la Asamblea Extraordinaria y no se va a tocar todavía, ya que el juzgado dice que lo que se haga no sería válido. Realmente va a a ser una asamblea informativa para que se conozca como está la federación, lo que dejamos. Las cuentas están al día, auditadas y poco más.

-¿Cómo captas el ambiente de los clubes ante esta situación?

-Creo que no habrá problemas, porque nadie va a venir a darse un tiro en el pie, supongo que llegarán y seguirán trabajando.

-Tampoco puede hacerse demasiado al tener que crear una Junta Gestora.

-Nos sé los días que tiene desde que entre para ello, pero si tendrán que seguir con las competiciones, pero no debe tener problema alguno, quizás un tiempo por el cambio de las firmas en los bancos, pero bueno, todo tiene solución.

-¿Qué pasaría si renuncia?

-No lo tenemos claro, quizás haya que convocar elecciones de nuevo, pero eso serán los juristas los que tienen que decir cómo actuar.

-¿Actualmente están las competiciones organizadas?

-Al menos las insulares que lo hacen las federaciones de cada isla. Nosotros estamos organizando algunas interinsulares que se van a desarrollar y la próxima semana sacaremos los calendarios de las mismas. También dejamos preparados el principio de las ligas regionales.

-¿Por tanto no va a haber paralización o problemas con las competiciones?

-No debe. Hay que respetar a los clubes que han hecho un gran esfuerzo, con sus presupuestos, siempre pensando en sus ligas insulares y la regional. Esta última comenzará a principio de febrero.

-¿Habrá de nuevo final a cuatro y dónde?

Esa es la idea, pero llevándola también a la categoría femenina, aunque ello dependerá del esfuerzo que hagan cabildos y ayuntamientos. Ya nos han llamado algunos, pero como no sabemos si estaremos, lo dejamos ahí. Lo que si tendremos en masculino es una liga con tres grupos, donde los dos primeros con los dos mejores terceros se clasifican para los cuartos de final y los que no lo hagan, ya tenemos un patrocinador para hacer una copa por eliminatoria, pero no podemos firmar nada porque no sabemos si vamos o no a estar.