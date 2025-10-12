El regreso del histórico Ajódar ilusiona a la Montaña

Pedro Reyes Gáldar Domingo, 12 de octubre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Después de varios lustros desaparecido, la vuelta a la competición del Ajódar de Gáldar casi llena el pabellón de la Montaña para ver su puesta de largo. Las primeras autoridades del municipio, con su alcalde Teodoro Sosa a la cabeza, estuvieron presentes en una emotiva puesta de largo, que después de la aparición en el terrero de todos sus luchadores, se homenajeó al último presidente, Domingo Tacoronte y a los tres mandadores que tuvo, ya fallecidos, Bartolo Mateo, Marcial Pérez y Juan Bolaños.

Tras los prolegómenos, se enfrentaban al Roque Nublo, un equipo de superior categoría por lo que contaron con el DA del Santa Rita, Santi «el faro» como refuerzo, pero que no tuvo que intervenir.

Las ganas y el coraje de un conjunto dirigido por Juan Coruña, arropado por sus aficionados, convirtió su luchada de presentación en algo más para los locales, que, tras un comienzo dubitativo, 0-2, pronto tomaron el control del choque y se marchaban en el marcador, 7-3, donde Ángel Díaz, Jonay Placeres, Josué Monzón y Santi López llevaban la alegría a las pobladas gradas.

Esta situación obligó al mandador visitante Pepe Alemán a poner en silla a sus destacados, donde el DB José Mendoza acortaba distancias, 7-4, pero el DC sureño Erick Castellano caía en la tercera con Acorán Domínguez, 8-4. La distancia aumentaba cuando Santi López, el mejor de los norteños, también dejaba fuera al DC visitante Zebenzuí Bolaños y ponía ya un peligroso 9-4, ante el delirio en las gradas que lo vivían como un choque de competición.

Pedro Reyes

El DB José Mendoza y el DA Agustín González «Pollo de la Herradura» acercaban los guarimos para los del Cruce de Arinaga, 9-6, pero un Santi López en estado de gracia rompía la reacción eliminando a Adrián Monzón, 10-6. El DA visitante sufría para darle la segunda a Jonay Placeres a falta de unos pocos segundos para la finalización de la agarrada, 10-7 y en la tercera se separaban, tras un toque pa, tras y cadera, el DC Yeray Hernández y el DB José Mendoza, 11-8 dejando solo al «Pollo de la Herradura.»

Para redondear su noche, Santi López tras separada en la primera pudo llevar a la arena al primer hombre del conjunto amarillo y dar la primera victoria, aunque sea en lucha de presentación, a los suyos y elevar la motivación de los aficionados que disfrutaron de lo lindo con la vuelta de su equipo.

Otros resultados

A la misma hora en el Municipal galdense y dentro de la «I Jurria Agáldar Fuerte Umbría», el Campitos tinerfeño se imponía 12-9 al Tazacorte de la Palma.

También en Ingenio, el Maninidra caía en su presentación en el Chiquero de los Molinillos ante el Almogarén, 7-12.