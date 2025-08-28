Récord en el Open Internacional de Pesca de Altura

CANARIAS7 Mogán Jueves, 28 de agosto 2025, 21:00 Comenta Compartir

La quinta edición del Open Internacional Pesca de Altura arranca este viernes, con salida de Puerto Rico, Mogán, y Pasito Blanco a las 9:15 de la mañana, con la participación de 45 embarcaciones, lo cual establece un récord en el número de inscripciones en el formato actual y un hecho que, en el caso del concurso embrionario de Pasito Blanco, no sucedía desde hace más de 30 años. Entre los participantes destaca el incremento de la flota internacional, junto a presencia de pescadores de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, con inscritos habituales con nacionalidad británica, escocesa y pescadores de países nórdicos y que, en esta ocasión, junto a la presencia norteamericana que fue novedosa el año pasado, contará por primera vez con una tripulación francesa. Estos participan mediante la contratación de embarcaciones chárter de la zona.

Con unas perspectivas de pesca del todo positivas y buenas condiciones meteorológicas, se presentaron en la tarde del pasado jueves las principales novedades a los participantes, durante la celebración de la tradicional Reunión de Patrones en el Puerto Deportivo de Pasito Blanco, en el que los participantes recogieron sus inscripciones y recibieron las indicaciones pertinentes de la dirección de la prueba. El Open Internacional Pesca de Altura Gran Canaria cuenta, un año más, con la organización de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, junto al Club de Yates de Pasito Blanco, el patrocinio de Turismo de Gran Canaria y la participación de los muelles deportivos de Puerto Rico y Mogán, junto al señalado de Pasito Blanco. El certamen suma 36 ediciones desde la propuesta inicial del tradicional concurso de pesca, embrión del modelo actual y que fue pionero en el concepto de captura y suelta que se mantiene como valor principal de un evento, convertido hace cinco años en Open Internacional. Esta cita reúne a profesionales y aficionados, en un entorno único donde el deporte se vive con intensidad, compañerismo y respeto al mar.

«Este torneo se ha situado como uno de los más importantes de España y de Europa en su categoría y refuerza el papel de la isla como destino de referencia en el turismo náutico y deportivo», aseguró el consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo. Por su parte, Santiago de Armas, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria recuerdo que desde la entidad que representan han iniciado los trámites para ampliar el carácter internacional y poder incluir el evento como parte del circuito mundial de Pesca de Altura conocido como el Blue Marlin World Cup. Francisco Torres, director del Puerto Deportivo Pasito Blanco añadió que se trata de un reto importantísimo para el Club de Yates grancanario, ya que, gracias al apoyo de la Consejería de Turismo y la Cámara de Comercio, hay continuidad y crecimiento.