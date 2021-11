La rebelión entra en el siguiente nivel

Oviedo. Sábado, 6 noviembre 2021, 01:00

Asturias, tierra de hazañas y grandeza. De misiones para el recuerdo. La Unión Deportiva Las Palmas pone en juego ante el Real Oviedo hoy, a partir de las 17.15 horas (Movistar LaLiga y Gol) en el Carlos Tartiere, su pleno de triunfos en las últimas tres jornadas. Un nueve de nueve conseguido sin Jonathan Viera, Adalberto Peñaranda y casi sin Sergio Ruiz, Pejiño ni Mfulu, pero con una segunda unidad que ha dado un paso al frente de forma implacable, lo que catapulta al proyecto ambicioso de Pepe Mel a las alturas de la División de Plata.

El equipo amarillo, tercero con 26 puntos, de los cuales 20 los ha conquistado ante sus incondicionales en el Gran Canaria, persigue su cuarto triunfo seguido y, lo que es más importante para la confianza y los objetivos, el segundo lejos de la isla tras imponerse a la Real Sociedad B en el Reale Arena hace poco más de una semana. Tras quitarse los complejos a domicilio y no reincidir en los errores, el plantel insular deberá mantener su solidez en un recinto en el que solo ha ganado en dos de sus 14 visitas.

La Unión Deportiva Las Palmas, que únicamente ha perdido uno -frente al Lugo- de sus últimos diez partidos ligueros -solo ha sucumbido en dos choques en el presente ejercicio- y sigue la estela del Almería -31 puntos- y del Eibar -27- , tiene a Jesé Rodríguez como principal pilar -seis goles y cinco asistencias-, pero no es el único: la seguridad de Raúl Fernández, la contundencia y las posibilidades que dan Lemos -hoy no estará por sanción-, Curbelo, Navas y Cardona, el rendimiento mayúsculo de Loiodice y Fabio, el descaro y la reivindicación de Benito, Pinchi, Moleiro o Clemente. La fuerza del grupo es capital para avanzar en el sueño de retornar a Primera División. Y hoy volverá a ser una prueba de fuego para la rebelión con siete bajas determinantes en un calendario que no da ningún atisbo de tregua, más bien todo lo contrario. A las ya conocidas de larga duración se unieron Pinchi, Pejiño y Ruiz, quienes estaban llamados a llevar el peso en Asturias.

Por su parte, el Oviedo de Ziganda, con 19 puntos y en la carrera por asaltar la zona de promoción, llega a esta cita después de colocar contra las cuerdas al Eibar hasta el último instante. Se muestra irregular ante sus aficionados -dos victorias, cuatro empates y una derrota-, y cuenta con un Borja Bastón en la punta de lanza que está en estado de gracia tras anotar cinco goles -lleva siete- en las últimas seis jornadas.

La escuadra carbayona, que propone y empuja, calibra a una UD que navega en la regularidad, y eso ya es un éxito enorme.