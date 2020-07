Ramos: «Intentaremos estar en la élite nacional 30 años más»

— ¿Cómo se presenta la temporada 2020-2021 para el Club Baloncesto SPAR Gran Canaria con el retorno a la máxima competición nacional tres campañas después?

— La temporada se presenta ilusionante tras tres años en Segunda División machacándonos por poder subir. Hemos tenido la suerte de poder lograr el ascenso y estamos con una ilusión tremenda. Desde la jugadora más pequeña hasta la más grande que forman parte del club queremos lograr los mayores éxitos que se puedan.

— Será emocionante cuando se cumple el 40 aniversario de una entidad con tanta historia...

— Sí, es espectacular. Se podría decir que ha sido una gran suerte que podamos conseguir el objetivo mayor que era llegar al 40 aniversario y estar en Primera División. Lo primordial del club desde que llegué al club era intentar ascender. La pandemia, que a todos nos ha tocado algo, frenó en lo deportivo, pero lo importante es que, al final, estamos en Primera División.

— ¿Cómo va la confección de la plantilla? ¿Mantendrá el núcleo de jugadores que tan bien lo hicieron en este último curso en la Liga Femenina 2?

— Sí, mantenemos el grueso de la plantilla de la pasada temporada, el quinteto titular del año pasado y tendremos casi la misma estructura, por lo que intentaremos reforzarnos a lo que corresponde la categoría y lo que, lógicamente, la economía nos permita. Siendo un equipo femenino y en comparación con los masculinos, vamos muy mal de economía y vamos a intentarlo. Tenemos una buena base con las jugadores del año pasado y ahora toca simplemente reforzar para seguir dando todo.

— ¿Qué posiciones pretende cubrir para intentar no pasar apuros en la Liga Femenina Endesa?

— Buscamos cubrir tres posiciones, jugadoras polivalentes que nos puedan ayudar en los puestos de escolta y base, y quizás con otra escolta y una interior más, pero dependerá de la economía principalmente.

— El mercado está en ebullición en la élite nacional con muchos equipos fichando y muy bien. ¿Qué valoración hace de los movimientos?

— Al final, lo que nosotros buscamos es conseguir un número de victorias para salvarnos y la Liga va a estar muy complicada, hay equipos cada vez más fuertes con el apoyo de equipos masculinos, entonces será muy complicado. Por nuestra parte, la seña de identidad va a ser la cantera, como ha dicho siempre el club con el presidente Domingo Díaz, Begoña Santana... El trabajo de ellos va a ser la cantera y así vamos a intentar que las canteranas nos puedan ayudar y con la gente de fuera sigamos reforzándonos. Insisto en que será lo que la economía nos pueda dar, ahora estamos intentando esponsor que nos puedan ayudar para que, más o menos, sea algo bueno. La salvación la vamos a conseguir por lo sano o por criminal, pero vamos a intentar matar para que el equipo esté otros 30 años en la Primera División

— Hay jugadoras que destacaron en la Liga Femenina 2 como Sparkle Taylor o Sika Kone. ¿Cómo las ve de cara al salto de categoría que darán?

— No vamos a decir fe ciega, pero tenemos la intención de que sigan subiendo de nivel jugadoras como Taylor, James, María España, Marta Hermida, Kone, las canteranas Elena Rodríguez, Sara Castro... Que sigan sumando porque la oportunidad que les viene a ellas, pero también al club y al cuerpo técnico porque es un nuevo comienzo se puede decir, para disponer de continuidad. Tenemos la suerte de tener un equipo en la Liga Endesa ACB y otro en la Liga Endesa Femenina en Gran Canaria, algo que muy pocas ciudades lo tienen, y es una oportunidad para las jugadoras de la tierra y para que las de fuera vengan a disfrutar de la baloncesto en la máxima categoría. Vamos a estar en todos lados y es una suerte para todos y una gran oportunidad para ellas en su carrera deportiva.

— Y que estén regresando muchas componentes del combinado absoluto español al torneo doméstico supone un valor añadido, ¿no?

— Sí, están regresando muchas jugadoras a la Liga Femenina Endesa y creo que es por la pandemia. El tema del coronavirus ha impregnado todo de incertidumbre, no se sabe cómo va a quedar en el caso de si habrán o no rebrotes. Y, por eso, se oye por ahí que se intenta jugar Copa de Europa, pero va a ser complicado o no se sabe si se jugará, pero todas han vuelto a casa porque han visto que la Liga Femenina Endesa crece cada vez un poquito más.

— Se presenta un curso atractivo que desembocará en 2021 con la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio y con España albergando el Campeonato de Europa femenino. Aspectos destacados para potenciar el baloncesto femenino a nivel mediático y, sobre todo, en otros múltiples ámbitos...

— Correcto, es lo que nosotros intentamos que la gente no vea el baloncesto femenino como lo último de la lista que tienes que ver en la televisión, sino que sea lo tercero o lo cuarto. Al final, el deporte femenino, yo que llevó casi 20 años en el deporte femenino, la gente no ve lo que se pierde. Hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos con la máxima difusión y con las redes sociales en esta época. Creo que este año nos vamos a divertir mucho en La Paterna y, al mismo tiempo, vamos a luchar como jabatas como la pasada temporada, tirándonos por cada balón e intentar llegar a los cien puntos para que todo el mundo se ilusione. Van a venir equipos con jugadoras internacionales, jugadoras de la WNBA y es una ocasión en la que vas a tenerlas al lado. Es como cuando ves a Mirotic, en el Barcelona, cuando juega contra el Gran Canaria que vas solo a verlo. Si la gente viene a La Paterna, va a disfrutar mucho.

— Y con mucho talento isleño en la Liga con Maite Cazorla, Leticia Romero Esther Montenegro o Laura Herrera, entre otras...

— Sí, el Ciudad de Los Adelantados tiene a Esther Montenegro, quien estuvo aquí muchos años, Leticia, Maite o la tinerfeña Laura Herrera. Sin duda, tenemos jugadoras canarias que van a estar rondando por todo el territorio nacional y, al final, las vamos a ver en el pabellón de La Paterna de nuevo.