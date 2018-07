«Quiero dar una vuelta de tuerca a la selección»

En cuanto a esa 'vuelta de tuerca', el asturiano recordó que España tiene un estilo ya definido. "Luis Aragonés encontró lo que somos de verdad, jugadores de fútbol talentosos, no muy fuertes físicamente, pero pícaros y listos. Ahora miro y me gusta lo que veo, todo lo que transmite la selección", confesó, aclarando desconocer "qué estilo de jugador se ha perdido".

"Agradezco al presidente y al director deportivo por su confianza. Sé lo que significa ser entrenador y ser seleccionador porque he tenido la fortuna de convivir muchos años en esta casa, una casa renovada y nueva, impresionante por lo que he podido ver durante estos días. Estoy muy ilusionado por afrontar este reto y darle una vuelta de tuerca a la selección. Tenemos grandes retos y grandes objetivos. A por ellos", dijo Luis Enrique en sus primeras palabras junto al presidente Luis Rubiales y al director deportivo José Francisco Molina.

Una de las cosas en las que más trabajará Luis Enrique será en la de parecerse a "un equipo", algo "imposible" de igualar a un club grande puesto que no existe "contacto diario" entre los jugadores y el cuerpo técnico. "No podré entrenar mucho en lo físico pero sí en lo audiovisual y con charlas individuales", remarcó.

"La línea que separa el éxito del fracaso es muy fina. A pesar de que tenemos muy buen equipo, ya van varios campeonatos que no podemos conseguir nada y eso explica la dificultad de conquistar trofeos. En el Barcelona viví una situación similar, así que mi papel ahora es recabar mucha información, estudiar cada caso en particular y ser competitivos dentro de unos años", añadió.

Luis Enrique no quiso hablar de "fracaso" después de las últimas grandes citas donde España no cumplió con el objetivo, porque eso supondría que el combinado nacional "ni lo ha intentado", y sí de "momentos delicados" donde el asturiano quiso "respetar" la labor de los anteriores seleccionadores . "Analizaremos en profundidad las cosas que han hecho daño a la selección, pero me gustaría reforzar el trabajo tan impresionante que han hecho Lopetegui y Fernando Hierro ", admitió.

«No soy anti nada, soy el seleccionador de todos»

"Yo he estado en los dos frentes y me puedo enorgullecer de haber sido entrenador de un gran club y tratar al seleccionador de la manera adecuada, consciente de que Vicente del Bosque y Julen Lopetegui tenían que utilizar a los mejores jugadores. Me gustaría que los entrenadores de los clubes me trataran como yo les traté a ellos, y creo que va a ser así", confió.

Por otro lado, Luis Enrique restó importancia a unas críticas que no le molestan porque no lee "ninguna" y una atención a los medios que genera "mucha expectación". "No soy anti nada, soy el seleccionador de todos los jugadores españoles. Voy a hacer mi trabajo de la mejor manera posible e intentaré ser profesional, seguramente no siendo el más simpático porque no debo serlo", consideró el gijonés, quien espera no "desilusionar a nadie", sobre todo a una afición con quien mantiene una "relación de maravilla".

También habló del papel de Joaquín Valdés, el psicólogo que trabaja en su 'staff' y que también estará en esta etapa. "La cabeza es lo más importante para competir. Mi psicólogo es Joaquín Valdés y es una opción que damos a los jugadores, además de alguna actividad conjunta que podamos desarrollar. Tener psicólogo no significa que uno esté enfermo", advirtió.

Finalmente, el nuevo seleccionador valoró la situación de un VAR que no evitó la polémica en el reciente Mundial de Rusia, y que se implantará en la Liga Santander a partir de la próxima temporada. "Soy pro VAR a tope. Me parece un arma perfecta y espectacular para ayudar al colectivo arbitral. Creo que no se paraliza nada y que es un arma también para los jugadores, porque va a ayudar a que haya menos trampas y menos agresiones. Dentro de unos años pensaremos cómo se pudo jugar al fútbol sin el VAR", concluyó.