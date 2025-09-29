El Puerto recupera la media maratón para la capital

La Autoridad Portuaria y la Fundación Puertos de Las Palmas rescatan la prueba, que llevaba unos años sin celebrarse, y retoman una distancia de la que se había quedado húerfana la ciudad | Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento colaboran en una cita que espera superar los 1.500 participantes

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:12 | Actualizado 13:45h.

La Autoridad Portuaria, junto con la Fundación Puertos de Las Palmas, hicieron oficial hoy la presentación de su Media Maratón , una prueba genuina que había quedado en el olvido en los últimos años y que rescatan para la capital grancanaria el próximo 25 de enero, fecha prevista para su celebración. Para ello, cuentan con la colaboración tanto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del Cabildo insular y del Gobierno de Canarias para recuperar una distancia de la que, además, la ciudad se había quedado 'húerfana'.

«Algunos ya conocían esta prueba, que se celebraba hasta hace un par de años, que llegó a tener un notable éxito pero que en las últimas ediciones decayó hasta desaparecer. Pensábamos que era una deuda con la comunidad runner. Por lo tanto, nos pusimos mano a la obra para rescatar esta prueba», afirmó la presidente de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada.

«Esta es la única media maratón de Las Palmas de Gran Canaria, de ahí la importancia de poder realizarla», recalcó. «Aunque su recorrido se desarrollará en la zona portuaria, nos parecía importante tener la colaboración de todas las administraciones. Además, encaja perfectamente con la idea de dar a conocer nuestro puerto y adentrarse en uno de los recintos de esta naturaleza más importantes del Atlántico Medio; el cuarto de España y, también, uno de los más destacados de Europa», agregó la titular del organismo portuario.

Asimismo, destacó que la elección del mes de enero como una fecha «propicia», tanto por motivos climáticos -«es un momento ideal por el tiempo, que nada tiene que ver con el de otras latitudes»- e incluso turísticos: «este tipo de pruebas atraen tanto a corredores profesionales como amateurs de todos los rincones. Recordando las cifras registradas en las últimas ediciones, esperamos contar o incluso superar la cantidad de los 1.500 participantes«, agregó.

Por su parte, la Gerente de la Fundación Puertos Las Palmas, Betsabé Morales, desgranó los principales puntos cardinales de la prueba, anunciando que «desde las 12.00 horas de este lunes está abierto el espacio para las inscripciones en la web del evento», en este caso https://www.correfundacionpuertos.es/ . Los precios arrancan con una promoción de 20 euros para la media maratón y 14,50 € para las otras dos distancias contempladas, la 10K y 5K, con subidas progresivas conforme se acerque la fecha de celebración.

Cabe recordar que el evento contará con diversas medidas inclusivas: la inscripción será gratuita para corredores en silla de ruedas y mayores de 65 años, mientras que los trabajadores de la comunidad portuaria tendrán un 50% de descuento en cualquiera de las tres distancias.

Por otro lado, Morales anunció «con orgullo» que el circuito de la Media Maratón Fundación Puerto de Las Palmas «estará homologado por la Federación Española de Atletismo», lo que garantiza que las marcas serán oficiales. «Ha sido un trabajo duro, pero se ha cumplido con todas las medidas técnicas, ofreciendo así a todos los participantes que sus resultados serán reconocidos», añadió.

La prueba contará con la cobertura médica del Hospital Perpetuo Socorro como patrocinador sanitario. Además, tanto la Policía Portuaria como el personal de la Autoridad Portuaria colaboran para asegurar que la carrera se desarrolle «sin afectar al funcionamiento diario del puerto».

Impulso de las administraciones

La sintonía de todas las administraciones a la hora de rescatar esta prueba ha sido máxima. En este sentido, la concejala de Deportes del consistorio capitalino, Carla Campoamor, celebró que Las Palmas de Gran Canaria «se potencie como destino turístico deportivo» y elogió a la Fundación por la elección de dicha fecha: «Aquí podremos disfrutar de un clima saludable en enero en comparación con otras ciudades europeas. Es una excelente ocasión para seguir promocionando nuestra ciudad como un destino deportivo«, subrayó.

Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo, Aridany Romero, recordó que «muchos corredores demandaban esta recuperación» y defendió la importancia de correr «por las calles de una ciudad dentro de la ciudad, motor económico de Gran Canaria, sobre todo para impulsar hábito saludables. Nos hemos sumado de manera activa porque creemos que lo ideal es que esta prueba se mantenga y consolide en el calendario insular y regional».

En este sentido, consideró que «es todo un acierto que hombres y mujeres participen de manera activa y que disfruten de la prueba que organiza DG Eventos, una empresa capaz de organizar citas de esta naturaleza con una gran solvencia técnica de la que ya nos tiene acostumbrados».

Finalmente, el viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, subrayó que el Ejecutivo autonómico quiso implicarse desde el principio porque «cuando se trata de recuperar algo, la respuesta tenía que ser sí. Hicimos un par de apreciaciones: la primera de ellas, la de abrir el puerto a la ciudad y la ciudad al puerto. Los que conocemos esta ciudad sabemos del enorme potencial que supone impulsar este binomio. Y segundo, vamos a trabajar para que se generen sinergias con el deporte base y con los clubes de atletismo, para que después de la carrera quede algo en la ciudad», concluyó.

Con Juan Socas en la memoria

Tanto la presidenta de la Autoridad Portuaria como el titular de Deportes del Cabildo tuvieron un guiño especial en la rueda de prensa a la figura de Juan Socas Betancor, empresario isleteo y nieto del primer amarrador del puerto de La Luz -Juan Socas Villalba-, que falleció en 2024 tras una vida dedicada de lleno al Puerto. En este sentido, Beatriz Calzada destacó su legado a la hora de impulsar actividades y eventos deportivos de magnitud para la comunidad portuaria, como la Semana Olímpica, que dejó recuerdos tan presentes en la retina de la ciudadanía «como el pebetero olímpico situado en el Parque San Telmo».

«Su hijo, José -actual presidente de Fedeport- tomó su testigo, genernado esos lazos dentro de la comunidad que luego ha ido creciendo. En el año 2000 se dio un paso decidido con la media maratón y ahora tenemos ese testigo para recuperar nuestras raíces», manifestó Calzada.

Por su parte, Romero también recordó «cómo involucraba Juan tanto a los trabajadores como a la ciudadanía en estos eventos. Es todo un acierto recuperar esta prueba y espero que la ciudadanía disfrute de esta media maratón».