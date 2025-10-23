Puerto Calero recibe a 400 deportistas en la Telamon Rules

CANARIAS7 Arrecife Jueves, 23 de octubre 2025, 13:26 Comenta Compartir

La marina de Puerto Calero reúne este fin de semana a más de 400 personas inscritas en la competición Telamon Rules, el gran festival del cross training de Lanzarote que celebra su cuarta edición, la primera experiencia en término municipal de Yaiza que supone además récord de participación con presencia de atletas de Canarias, distintas regiones de España y Portugal, y la primera vez que el evento incluye una prueba alcanzable para todos los atletas.

La Telamon Rules arranca este viernes 24 de octubre a las 16:00 horas y la clausura será el domingo 26 a las 17:00 horas. El programa del viernes prevé secuencias de saltos, mientras que sábado y domingo serán días de cross training o crosfitt como se conoce popularmente, siempre compitiendo en formato de parejas en categorías principiante, intermedio y avanzado.

La organización anima al pueblo de Lanzarote a participar de esta fiesta deportiva montada en el parking de Puerto Calero localizado justo al lado del paseo marítimo, donde el público podrá ver el espectáculo sentado en gradas, con lugar reservado para personas con movilidad reducida, y disfrutar de zona infantil con sombra y oferta gastronómica.

El concejal de Deportes de Yaiza, Ángel Lago, declara que «el Ayuntamiento apuesta por eventos deportivos en distintas disciplinas, nuestro calendario es amplio y diverso, y ahora damos la bienvenida a un deporte emergente que tiene mucha participación y mucho público. Nos congratula que más de 400 deportistas estén en Puerto Calero en la Telemon Rules y que ojalá sigamos disfrutando aquí de futuras ediciones». El responsable de Deportes municipal junto a los concejales de Turismo y de Seguridad Ciudadana, Daniel Medina y Beatriz Vázquez, respectivamente, mantuvieron un encuentro este miércoles con representantes de la organización de la prueba para ultimar detalles inherentes a la misma.

Evelyn Toro, directora del equipo organizativo de la Telamon Rules, destaca «el aumento significativo en la práctica del deporte y de esta prueba que celebramos en Puerto Calero donde duplicamos el número de participantes».

Por su parte, Pilar Hernández, gerente de marketing de Calero Marinas, señala que «no solo apoyamos pruebas náuticas, así que para nosotros es un honor acoger este evento que organiza Telamon, un encuentro de mucho nivel con una organización muy profesionalizada detrás, así que seguramente que la afición disfrutará de la visita a la marina». La Telamon Rules cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Yaiza, el Cabildo de Lanzarote y prestantes empresas patrocinadoras, entidades a quienes la organización y la Institución presidida por Óscar Noda agradecen su compromiso con el deporte.