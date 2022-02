Alejandro Fernández: «El proyecto del Guaguas está hecho para ganar títulos. Lo daremos todo en la Copa»

Imposible no contagiarse de la energía, ambición y optimismo de Alejandro Fernández Rojas (La Laguna, Tenerife, 1987). El líbero de los amarillos no se atreve a predecir qué equipos jugarán la final de la 47ª Copa del Rey, que se disputa este fin de semana en el Centro Insular, debido a la calidad e igualdad que existe a día de hoy entre los ocho candidatos, pero sí acepta encantado el reto de ser el favorito con la elástica de un CV Guaguas que no solo defiende título sino que contará con el calor de su fiel afición para intentar seguir reinando en España.

- Tiene muy buena pinta esta Copa del Rey, con muchos candidatos al título visto lo equilibrada que está la Superliga en estos momentos.

- La verdad es que sí. La Liga española ha pegado un salto de calidad increíble, donde hay ocho equipos muy fuertes. Esta Copa la recuerdo como una de las más igualadas de los últimos 6-7 años mínimos. Para el deporte español, en general, y el voleibol en particular, es algo increíble que esto sea así y que la gente vaya a disfrutar mucho de un espectáculo mayúsculo en la isla debido al nivel que vamos a demostrar todos los equipos.

- ¿Cómo llega el CV Guaguas a esta gran cita? ¿Cuál es el ambiente en la plantilla?

- Llegamos muy bien, el grupo está muy motivado y con muchas ganas de que el título se quede en casa. Es, un año más, una buena oportunidad porque se vuelve a jugar en Gran Canaria y veo al equipo muy preparado mentalmente. El equipo está hecho para estas situaciones, así que está claro que tenemos que ir a por todas.

- Se está viendo sin embargo a un Guaguas esta temporada irregular, o más que el curso pasado. Supongo que es cuestión de, precisamente, esa subida de nivel, unido a la exigencia de la competición europea, problemas con las lesiones y la covid...

- Precisamente creo que es una mezcla de todo: llegaron jugadores tarde; lo que te exige la competición europea es increíble por los dobles compromisos semanales, cosa que otros equipos no lo han sufrido... El año pasado salió todo un poquito mejor, pero eso no quiere decir que este no pueda salir igual. De momento ya hemos ganado la Supercopa, el primer título que hemos tenido en juego, ahora veremos qué pasa en la Copa y, aunque es verdad que en la Liga con respecto al año pasado estamos un poco más irregular, pero creo que valoraremos todo al final del año.

- Para encarar la Copa, supongo que en la mente del Guaguas no se va más allá del Vóley Palma, el rival de cuartos ¿Cómo ve el cruce de cuartos?

- No pensamos en ningún momento en ningún otro cruce más allá que ese, está claro. Es nuestra final, la que toque encarar. Ellos están en un muy buena dinámica, hemos jugado muchas veces contra ellos, los conocemos, ellos nos conocen... Tenemos que estar preparados para un partido súper intenso.

- ¿Los dos partidos de la Superliga, donde el Guaguas se impuso por 1-3 y 3-0, valen de referencia o mejor partir de cero?

- Uno no se puede guiar mucho por esas cosas porque al final este es el torneo del KO por algo, es un partido totalmente diferente. Es verdad que los dos partidos de este año los hemos ganado y lo que debemos hacer es encarar la cita igual para intentar que las victoria se quede en casa.

- ¿Dónde pueden estar las claves del triunfo?

- Siempre digo lo mismo cada vez que me hacen esa misma pregunta. Creo que debemos pensar en nosotros mismos, en estar centrados, apoyarnos de la grada en los momentos difíciles y hacer nuestro trabajo. Luego, está claro que luego hay claves importantes como en cada partido, pero insisto en que debemos pensar en nosotros, estar ordenados y serios en cada momento, eso será lo más importante.

- ¿Usted ya ha ganado cuatro Copas pero supongo que siempre se encara como la primera, no como una más, es así?

- Sí, esta semana subí en mis redes sociales que será mi edición número 15 la que juegue, pero sí es verdad que se encara siempre como la primera, no puede ser de otra manera.

- Dicen que este torneo siempre es especial. ¿Qué lo hace así?

- Pues unir a todos los equipos en una misma cancha hace que se viva más el voleibol. Todo el mundo, incluido el público, claro, está mucho más involucrado, etcétera. Es un torneo especial que a mí me gusta mucho jugarlo. La Liga también es bonita jugarla y la más importante por aquello de que gana el más regular, pero la Copa es muy bonita de jugarla y especial siempre.

- Jugarla en casa, lógicamente, siempre da un plus por aquello de tener a la afición más cerca. ¿También añade más responsabilidad?

- Yo creo que no añade nada de eso. Entiendo que a todos nos gusta jugar con el pabellón lleno. Este año es una pieza fundamental contar con nuestra afición en la grada y estoy seguro de que no fallarán porque los necesitamos más que nunca en una cita así de exigente.

- ¿Y como canario siempre hay más ganas de ganarla en tu tierra, no?

- Eso siempre. Para mí es todavía más especial y estoy muy feliz de que se juegue en nuestra casa. Además, entre familia y amigos, se viene una buena tropa de Tenerife para apoyarnos.

- ¿Por la condición de anfitrión, por potencial y por ser al actual campeón, el Guaguas es el rival a batir esta edición?

- El proyecto del CV Guaguas está hecho para ganar los títulos. Sinceramente, creo que esa presión de ser favoritos siempre es buena. Hay quién evita eso de ser favorito, pero yo creo que hay que creerse siempre el favorito, es un reto también para el jugador. Que te digan que eres el favorito a mí, personalmente, me gusta y me motiva más. Luego, lógicamente, todo eso hay que demostrarlo en la cancha.

- ¿Sin tener en cuenta al CV Guaguas, cómo ve al resto de candidatos? ¿A quién ve llegando a la final del domingo?

- Sinceramente, creo que cualquiera puede llegar y ganarla. Almería está fuerte; Teruel está teniendo más problemas este año, pero cuando están todos los titulares tiene una plantilla increíble; Melilla está jugando muy bien... Al final creo que estamos todos muy parejos. No me arriesgo a decir quién puede llegar a la final, es difícil.

- ¿Espera, ahora que puede entrar un 75% del aforo, un buen ambiente en el CID este fin de semana?

- Espero que sí. Aquí, en Gran Canaria, hay mucha gente a la que le gusta el voleibol y espero que se vea un ambiente increíble durante toda la Copa. Se nota cuando el pabellón se llena, es un plus para nosotros, desde luego.

- ¿Qué se perderá el que no vaya aunque sea a uno de los tres días al Centro Insular?

- Creo que tienen que venir para poder ver el mejor voleibol español. Y a la gente del Guaguas, en particular, les diré que vengan a apoyarnos porque nosotros vamos a dar el máximo para que la Copa se quede este año también en nuestra casa y poder disfrutar todos juntos del título.