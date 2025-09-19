Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Selfie de la plantilla del Guaguas, lista para afrontar el torneo en La Gomera. C7

Primer test para el SuperGuaguas en La Gomera

El conjunto amarillo afronta su primer amistoso ante el Cisneros, este sábado a las 18.30 horas, sin Juantorena, baja por lesión

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:33

El mejor voleibol nacional aterriza este fin de semana en La Gomera, con la puesta en marcha del Torneo Internacional impulsado por el Cabildo insular y el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. La cita reunirá a equipos de primer nivel y servirá de estreno para el Club Voleibol Guaguas, que afronta su primer amistoso de pretemporada frente al Cisneros Alter Tenerife.

El conjunto grancanario llega al Audillón con novedades importantes en su plantilla. Será la primera ocasión para ver en acción a sus cuatro fichajes: Hélder Spencer (4), Osmany Juantorena (5), Augusto Colito (11) y Dobromir Dimitrov (77). Eso sí, el astro italo-cubano no podrá participar debido a unas molestias en la rodilla que le obligan a esperar para su debut oficial.

El grupo dirigido por Sergio Miguel Camarero contará con la base campeona de la pasada temporada, en la que el Guaguas conquistó el triplete nacional: Supercopa, Copa del Rey y Superliga. Jugadores como Nico Bruno (1), Ezequiel Figueroa (2), Walla Souza (6), Io De Amo (7), Jorge Almansa (10), Tomas Rousseaux (14) o Martín Ramos (18) estarán presentes en esta primera prueba de la 2025-2026.

El rival será un Cisneros Alter Tenerife que encara una nueva etapa bajo la batuta de Miguel Rivera, técnico madrileño con amplia experiencia en la élite y que ya dejó su sello en el voleibol femenino de la isla dirigiendo al CV Haris.

El bloque tinerfeño mantiene piezas clave como Sergio Noda, Adrián Oliva, Mateusz Frac, Fran Duque o Nacho Roberts, a las que suma incorporaciones de nivel. Entre ellas destacan Hugo López (ex del Guaguas), Fabián Flores, el líbero José Osado, el holandés Thomas Sleurink o el cubano Víctor Andreu.

En cuanto al calendario del torneo, arrancará este sábado a las 16.00 horas con el San Roque-Budejovice checo. Posteriormente será el turno del CV Guaguas frente al Cisneros. Ya el domingo, a las 10.30 horas tendrá lugar el tercer y cuarto puesto, la final se disputará a las 13.00 horas. El torneo se podrá seguir al completo a través del streaming en el canal de Youtube.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
  3. 3 Ya son 17 los detenidos en la operación contra el narcotráfico presuntamente liderada por José el del Buque
  4. 4 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  5. 5 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  6. 6 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  7. 7 Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular
  8. 8 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  9. 9 Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1
  10. 10 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Primer test para el SuperGuaguas en La Gomera

Primer test para el SuperGuaguas en La Gomera