Primer test para el SuperGuaguas en La Gomera El conjunto amarillo afronta su primer amistoso ante el Cisneros, este sábado a las 18.30 horas, sin Juantorena, baja por lesión

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:33 Comenta Compartir

El mejor voleibol nacional aterriza este fin de semana en La Gomera, con la puesta en marcha del Torneo Internacional impulsado por el Cabildo insular y el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. La cita reunirá a equipos de primer nivel y servirá de estreno para el Club Voleibol Guaguas, que afronta su primer amistoso de pretemporada frente al Cisneros Alter Tenerife.

El conjunto grancanario llega al Audillón con novedades importantes en su plantilla. Será la primera ocasión para ver en acción a sus cuatro fichajes: Hélder Spencer (4), Osmany Juantorena (5), Augusto Colito (11) y Dobromir Dimitrov (77). Eso sí, el astro italo-cubano no podrá participar debido a unas molestias en la rodilla que le obligan a esperar para su debut oficial.

El grupo dirigido por Sergio Miguel Camarero contará con la base campeona de la pasada temporada, en la que el Guaguas conquistó el triplete nacional: Supercopa, Copa del Rey y Superliga. Jugadores como Nico Bruno (1), Ezequiel Figueroa (2), Walla Souza (6), Io De Amo (7), Jorge Almansa (10), Tomas Rousseaux (14) o Martín Ramos (18) estarán presentes en esta primera prueba de la 2025-2026.

El rival será un Cisneros Alter Tenerife que encara una nueva etapa bajo la batuta de Miguel Rivera, técnico madrileño con amplia experiencia en la élite y que ya dejó su sello en el voleibol femenino de la isla dirigiendo al CV Haris.

El bloque tinerfeño mantiene piezas clave como Sergio Noda, Adrián Oliva, Mateusz Frac, Fran Duque o Nacho Roberts, a las que suma incorporaciones de nivel. Entre ellas destacan Hugo López (ex del Guaguas), Fabián Flores, el líbero José Osado, el holandés Thomas Sleurink o el cubano Víctor Andreu.

En cuanto al calendario del torneo, arrancará este sábado a las 16.00 horas con el San Roque-Budejovice checo. Posteriormente será el turno del CV Guaguas frente al Cisneros. Ya el domingo, a las 10.30 horas tendrá lugar el tercer y cuarto puesto, la final se disputará a las 13.00 horas. El torneo se podrá seguir al completo a través del streaming en el canal de Youtube.