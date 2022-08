La Premier rompe el mercado

A falta de unas horas para que se baje la persiana en la ventana de verano y con clubes, agentes, entrenadores y jugadores todavía tensos ante lo que pueda ocurrir, es innegable que la Premier League ha vuelto a sacar a relucir su enorme potencial económico para envidia del resto. La competición inglesa, toda una propia Superliga ya, ha sido por enésima vez la gran dominadora del fútbol continental, algo que ya no extraña a nadie, con Darwin Núñez (Liverpool) o Erling Haaland (Manchester City) como dos de las principales figuras que han aterrizado durante el estío en las islas británicas.

Los 75 millones de euros más 25 en variables invertidos por los 'reds' en el punta uruguayo, viejo conocido del fútbol español tras su paso por Almería, y los 60 millones desembolsados por los 'sky blues' por el delantero noruego, de los más codiciados en el mercado, son solo un botón de muestra del insultante poderío de la competición inglesa. A diferencia de lo que sucede en España, hasta un recién ascendido como el histórico Nottingham Forest es capaz de haber consumido más de 150 millones de euros, superando incluso a algunos de los principales clubes de otras grandes ligas. Que este equipo le quite al Atlético a Renan Lodi o que el conjunto del Cholo tuviera atado al francés Boubacar Kamara y se lo arrebatase solo por dinero el Aston Villa, explica la situación.

No es baladí que este verano la Premier haya pulverizado su récord histórico de gasto, rebasando ya los 2.100 millones de euros con los que supera con creces los 1.610 millones de 2017, según reflejan los datos de Transfermarkt, el principal portal especializado en valores de mercado. Cifras impensables para el resto de ligas europeas, que año tras año ven cómo nadie le puede toser a Inglaterra, donde parece que la crisis derivada de la pandemia no ha hecho mella.

En caso contrario, no se entendería que el Chelsea pague más de 80 millones al Leicester por el prometedor Wesley Fofana, el cuarto central más caro de la historia tras Maguire, De Ligt y Van Dijk. Ni los 100 millones abonados por el Manchester United al Ajax para contratar al extremo brasileño Antony. Los clubes de Stamford Bridge y Old Trafford, a pesar de que este último no jugará la Champions, son los reyes del mercado con 269 y 238 millones invertidos, respectivamente.

Antony, todavía en el Ayax, antes de fichar por el Manchester United por 100 millones. / efe

En el resto de competiciones del Viejo Continente, con especial mención a la española, atrás quedaron los tiempos de dispendios económicos. Solo queda el recuerdo de cuando la Liga presumía de músculo, con Cristiano Ronaldo y Messi a la cabeza. Tanto ha empeorado la situación en España que ocupa la quinta posición de gastos en fichajes en este mercado, con unos 450 millones invertidos. El torneo donde milita el vigente campeón de Europa, se ve claramente superado en estos momentos por la Serie A (en torno a 750 millones), la Bundesliga (cerca de 500 millones) e incluso la Ligue 1 francesa (475 millones). Más allá del factor Premier, que ha pescado en España a jugadores como Casemiro (Manchester United), Isak (Newcastle) o Guedes (Valencia) tirando de billetera, el campeonato nacional atraviesa serias dificultades.

El verano de las palancas

En un mercado menos movido que antaño, el Barcelona, con las ya famosas palancas, ha sido el gran animador de la Liga. En la Ciudad Condal aterrizaron sin coste el marfileño Kessié y el danés Christensen, tras acabar contrato con Milan y Chelsea, respectivamente, pero la entidad presidida por Joan Laporta también ha hecho un importante esfuerzo económico para traer jugadores del nivel del brasileño Raphinha (Leeds) por 48 millones más 12 en variables, el polaco Lewandowski (Bayern), a cambio de 45 millones más cinco en variables, o el francés Koundé (Sevilla), último jugador inscrito por los blaugranas, tras pagar 50 millones más 12,5 por objetivos al club hispalense.

Robert Lewandowski celebra un gol con el Barça. / ep

Todo ello frente a un Real Madrid, vigente campeón de Liga y de Europa, que falló en su apuesta estrella por Mbappé, y solo se ha reforzado con el centrocampista francés Tchouaméni, tras desembolsar al Mónaco 80 millones más 20 en variables, y el central alemán Rüdiger (Chelsea), libre después de su paso por el conjunto londinense. Y eso que semanas atrás vio como Casemiro, uno de sus estandartes, ponía rumbo a Mánchester para unirse a las filas de los 'red devils' a cambio de 70 millones para las cuentas de la 'casa blanca.

Tampoco demasiadas entradas se han producido en el Atlético de Madrid, el tercero en discordia, que apenas ha invertido 20 millones por el lateral argentino Nahuel Molina (Udinese) y 6,5 por el extremo brasileño Samuel Lino (Gil Vicente), cedido al Valencia este mismo estío. Dos movimientos a los que acompañan las incorporaciones de Witsel, tras concluir contrato con el Borussia Dortmund, y Sergio Reguilón, un viejo conocido de su vecino rival, que ha aterrizado en el Metropolitano tras el acuerdo para su cesión con el Tottenham. Lejos quedan aquellos veranos en los que los grandes colosos del fútbol español marcaban la pauta.