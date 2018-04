Todos los niños quieren ser como Nico

Alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Isidoro, y los Institutos de la Feria del Atlántico, Lomo Apolinario, Valsequillo, Domingo Rivero Arucas, Simón Pérez, Francisco Hernández Monzón y Felo Monzón, además de algunos estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria asistieron ayer al segundo pase del documental Del Atlas al Sáhara protagonizado por Nicolás García Hemme.

Los estudiantes pudieron vivir en la pantalla gigante del Gran Canaria Arena la aventura del taekwondista, guiado por el alpinista Javier Cruz en las cumbres de la cordillera marroquí hasta las arenas del desierto. La iniciativa de CANARIAS7, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y la Fundación UD Las Palmas, finalizó con un turno de preguntas en las que los jóvenes pudieron preguntar las dudas y anécdotas del viaje, además de la brillante trayectoria deportiva del campeón grancanario, ahora en tareas ejecutivas con LaLiga. «Todos pueden lograr las metas si trabajan duro. No dudé en aceptar el reto cuando me lo propusieron y, aunque fue duro porque no dominaba los desafíos a los que me enfrentaba, al final fue un éxito», aseveró Nici ante la admiración de los presentes.

Voluntarios y juegos de vida. En el acto estuvieron alumnos voluntarios del PFAE Rompiendo Barreras y usuarios del proyecto Juegos DVida en la actividad Enclave divertido, que coordina Juan Manuel Betancor, moderador de acto en el Arena.