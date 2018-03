Almeida y González triunfan en la Circular Extrema de Moya

La Circular Extrema Villa de Moya volvió a mostrar ayer su particular sello de identidad, que no es otro que una excelente organización y un trato exquisito al participante, todo ello acompañado de un recorrido espectacular y exigente. Ayer se celebró la 7ª edición con unas condiciones climatológicas ideales y sin barro, algo que ha determinado el desenlace final de la prueba en anteriores ediciones.

A las 8.00 horas partió desde el Paseo Doramas el Maratón. La prueba reina de 42 kilómetros fue dominada por el moyense Evaristo Almeida, aunque en la primera parte del trazado tuvo la compañía del esloveno Blaz Brecko, pero éste pagó muy caro el esfuerzo en la segunda parte de la carrera. Almeida corría en el patio de su casa y regresaba a la competición demostrando estar en un buen momento. Tuvo un pequeño contratiempo con su reloj, ya que no se le cargó y no funcionó durante el trazado, por lo que no podía tener referencia de tiempos ni de distancias, aunque como buen conocedor del terreno le fue suficiente para ir dosificándose y alcanzar la meta por debajo de 4 horas -3:58:11-, un crono extraordinario que evidenció que el trazado estaba perfecto para correr. Evaristo ganó ayer su tercera Circular Extrema Villa de Moya, una carrera diferente para él. La Circular es orgullo del municipio y ganarla tiene un plus especial para los moyenses. Evaristo Almeida ha sido padre de una niña hace unos meses y ha vuelto a la competición a un gran nivel como demostró ayer. El majorero Andrés Santana -4:07:02- y el aldeano Javi Sosa -4:10:49- completaron el podio.

En categoría femenina repitió título Mariló González. La grancanaria, con un crono de 5:12:52, sigue demostrando su fortaleza física. Hace unas semanas compitió en el 24H Run y hace 7 días en la LPA Trail. Pero ella sigue sumando kilómetros y ampliando su palmarés. El podio femenino de la carrera reina de 42 kilómetros lo completó Iballa Castellano -5:14:36- y Graciela Acosta -5:22:31-, respectivamente.

189 corredores tomaron la salida en la carrera reina y 177 completaron el recorrido. La Circular Extrema Villa de Moya de 42 kilómetros se completó ayer con la modalidad de relevos, que fue dominada por la pareja formada por Álex Fraguela y Esteban García.

En cuanto a la Media Circular de 23 kilómetros, el ganador masculino también fue un vecino de Moya, Dani Santana. Sigue con problemas en su tobillo, pero su clase sigue latente y ayer lo evidenció. Entró en meta con un gran cronómetro de 1:54:13, seguido por Alberto González -1:54:52- y por el palmero del Trecus Francisco Rodríguez de Paz -1:58:24-, que debutó ayer en la Circular Extrema Villa de Moya.

En chicas, Kerstin Engelmann fue la más fuerte -2:11:59-, seguida en el podio por Mónica Zofio -2:17:28- y María José Guillén -2:26:24-.

La 7ª edición de la Circular Extrema Villa de Moya se completó con la Mini Circular de 12 kilómetros, con victoria de Xavier Rodríguez -59:30- y Amaia Ramos -1:10:24-.

Una vez más el ambiente fue excepcional en la Villa de Moya. Los corredores disfrutaron de la posterior comida y el colofón se puso con la entrega de trofeos. Poli Suárez, alcalde de Moya, y toda su corporación, así como el personal del ayuntamiento y el voluntariado, salieron satisfechos de una edición que vuelve a evidenciar la apuesta del municipio por el trail y su apoyo decidido a encabezar el camino que se ha iniciado en el Senado por el Grupo Popular para que el trail running sea en un futuro deporte olímpico.

La Circular Extrema Villa de Moya va ganando prestigio y se ha convertido ya en un referente dentro de un deporte en auge.