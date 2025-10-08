La polémica de las licencias de hípica inicia su proceso judicial La Federación de Gran Canaria demandará a la Canaria, a la Española y a la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias

Tras aprobarse por unanimidad en su última asamblea, la Federación Gran Canaria de Hípica ha iniciado los trámites para llevar a cabo las correspondientes demandas por la polémica de las licencias federativas que tiene en litigio especialmente con el ente autonómico.

Un problema que lleva a enquistado casi una década después de que el organismo regional aprobara, en diciembre de 2015, que la expedición de las citadas licencias fuera a través de la Federación Canaria, dejando literalmente amputadas a las insulares. Sin embargo, las resoluciones de dicha asamblea no llegaron a presentarse a la Dirección General de Deportes (DGD) ni se modificó en los estatutos, por lo que la medida quedaba, a todas luces, sin efecto. No obstante, la diatriba entre federaciones quedó servida desde entonces, con diversos episodios y silencios que han dilatado aún más la diatriba.

«Hemos decidido finalmente iniciar el procedimiento para demandar tanto a la Canaria como a la Española, así como a la DGD», explicó a CANARIAS7 el presidente de la Federación Insular de Gran Canaria, Juan Emilio García Eugenio.

«Hay que tener en cuenta que, si nos quitan la posibilidad de expedir licencias a nosotros, nos dejan sin razón de ser, sin margen de organizar eventos y sin posibilidad de recibir ayudas tanto para los clubes como para los practicantes de este deporte de la isla», aproximadamente un millar de personas, según García.

En su opinión, «no ha quedado más remedio. Antes de iniciar este proceso hemos intentado ponernos en contacto con la presidenta, Noemí Carreras pero nunca no s ha contestado. La llamamos y la convocamos a la asamblea, en la que tenía la obligación de asistir, pero nos argumentó que tenía mucho trabajo. Más tarde pudimos comprobar que estuvo en Expodeca, por las fotos que publicó en sus redes», agregó.

En este sentido, el máximo responsable del ente insular considera que «la Federación Española podría tener una responsabilidad subsidiaria en este sentido. Hemos hecho las consultas correspondientes y les hemos llamado para conocer su punto de vista, pero no se han querido mojar», explicó.

«También acudimos al Cabildo de Gran Canaria para pedir ayuda en este sentido, pero a pesar de su buena predisposición, ya nos dijeron que no podían hacer nada, argumentando que la ley de subvenciones es así», añadió.

En paralelo, García Eugenio manifestó que esta situación ya se había denunciado a la DGD, «pero no habíamos obtenido respuesta alguna». En cualquier caso, reconoció que esta semana «el Consejero regional de Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, contestó al correo que envió la vicepresidenta de nuestra federación, Nazaret Bermúdez, pidiéndonos más información para concretar una cita».

Un pequeño halo de esperanza para un organismo que, en cualquier caso, seguirá con los pasos previstos en un asunto en el que está en juego su supervivencia.

