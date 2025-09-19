GF Pico de las Nieves presenta su modalidad Artenara: 59 kilómetros de adrenalina en la cumbre de Gran Canaria

El consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo y el alcalde del municipio grancanario, Jesús Díaz Lujan, han dado detalles de esta modalidad que se llevará a cabo el 30 de noviembre | El cuatro veces campeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, participará como gran atractivo de esta edición de la Pico de las Nieves

La TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves 2025, una de las pruebas ciclistas más exigentes del archipiélago se prepara para su próxima edición, prevista para el domingo 30 de noviembre.

El consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo y el alcalde del municipio grancanario, Jesús Díaz Lujan, acompañados del concejal de Deportes del municipio, Alberto Díaz y el gerente de DG Eventos, Daniel González, han dado detalles de esta modalidad que se llevará a cabo el 30 de noviembre.

La modalidad reina, como cada año, será la ascensión al Pico de las Nieves, con una distancia de 125 km y un desnivel positivo acumulado de 3.324 metros, incluyendo dos tramos cronometrados. Como novedad, este año también se disputará la modalidad Artenara, una opción más corta pero igualmente desafiante, con final en la Plaza del municipio.

Esta modalidad comparte el primer tramo cronometrado con la Gran Fondo y serán 59 kilómetros totales con 1.845m de desnivel positivo acumulado y altitud máxima de 1.236 metros en el Mirador de Artenara.

El consejero de Turismo ha resaltado que este tipo de pruebas «son un escaparate mayúsculo para un destino turístico como el nuestro, que ofrece buen clima, buenas playas, patrimonio paisajístico y gastronomía, lo que refuerza la idea de convertir a la isla en el mayor gimnasio al aire libre del mundo para practicar deporte los 365 días del año».

Por su parte, Jesús Díaz Luján puso en valor el municipio como «un destino ideal para practicar deporte, ya que Artenara ofrece las condiciones necesarias para los ciclistas de élite que buscan ascender hasta los 1.200 metros». Además, destacó que Artenara mantiene un vínculo especial con el ciclismo gracias a la Virgen de la Cuevita, patrona de los ciclistas.

Cabe recordar que la presencia del esloveno Tadej Pogačar, cuatro veces campeón del Tour de Francia, refuerza el atractivo de esta edición. El ciclista estará en la isla como parte de la iniciativa Gran Canaria 365, que reunirá a más de 20 profesionales del 24 al 30 de noviembre, combinando entrenamientos en distintos parajes y finalizarán con la participación en la Gran Fondo Pico de las Nieves. Las inscripciones siguen abiertas en la página oficial: https://picodelasnieves.com/

TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves está organizada por DG Eventos, con el patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria, así como Turismo Islas Canarias y la colaboración de los Ayuntamientos de Arucas y Artenara.