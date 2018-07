Philip Koster impone su ley

El alemán afincado en la playa de Vargas, Philip Koster, consiguió el primer podio del Gran Canaria Wind and Waves Festival 2018 al imponerse en la final de la Eliminatoria Simple al brasileño Marcilio Browne (BRA 105). Koster no solo consiguió imponerse a su rival, que presentó una dura batalla, sino que fue capaz de no doblegarse ante las duras condiciones de viento y olas que se registraron durante la celebración de la segunda jornada del Campeonato del Mundo de Windsurf de Pozo Izquierdo.