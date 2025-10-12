Peluffo y el milagro del billar en Canarias El uruguayo, afincado desde hace años en las islas, pone en la palestra la disciplina de la tiza y los tacos, tras situarse cuarto en el ranking nacional

El universo del billar, una disciplina que se había diluido en las últimas décadas, ha vuelto a cobrar importancia en las islas con la irrupción de Gonzalo Peluffo en el panorama nacional.

Este uruguayo afincado desde hace varios años en Gran Canaria por motivos laborales, ha retomado una pasión que, además, no ha dejado indiferentes a propios y extraños. En apenas 10 meses ha pasado del puesto 55 al cuarto actual en el ranking de España. Y la cosa sigue en efervescente progresión, ya que el título en el Gran Premio 5 Quillas de Valladolid, donde superó a toda la élite española de billar volvió a ponerle en el punto de mira de todos los practicantes de este deporte de precisión.

No obstante, todo aquello era una consecuencia lógica del omnívoro instinto de superación que Gonzalo había mostrado desde pequeño con esta disciplina que tanto le apasiona. Desde sus inicios en su Uruguay natal, Peluffo comenzó a despuntar a los 13 años en la modalidad de cinco quillas, donde fueron cayendo los campeonatos hasta lograr un nivel considerable en ese mundillo.

El destino, tan azaroso como definitorio, le llevó a la isla redonda, donde, por motivos familiares y laborales, aderezados por la falta de espacios y clubes en los que cincelar su pericia con los tacos, le llevó a abandonar literalmente el billar.

«Fue un paréntesis de casi 20 años», reconoce Peluffo mientras echa la mirada atrás. «Y mi reencuentro, por decirlo de alguna manera, fue casi por casualidad. «Poniendo en contacto con otros practicantes -en concreto un señor de nacionalidad francesa que vive en Tenerife- me comentaron de la existencia de un lugar donde se podía practicar y competir, en este caso el Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria», recordó.

«Posiblemente, por desconocimiento, y porque ya estaba aquí arraigado a la familia y al trabajo, lo dejé, pero el billar terminó por reaparecer». Aquello le hizo resetear la mente y descubrir que podía retomar su pasión entre semana. «Obviamente, no me lo planteaba como una cuestión de plena dedicación, sino de recuperar sensaciones y de disfrutar entrenando mientras lo compaginaba con el trabajo», relacionado en este caso con el sector de la hostelería. En resumen, la nueva dinámica consistió en coger el coche dos o tres veces a la semana desde Santa Lucía de Tirajana hasta Vegueta para desentumecer la técnica y desempolvar los depurados sistemas que tanto le habían llevado a mejorar su precisión y estilo en cada movimiento.

El primer éxito con la bandera de Canarias fue el subcampeonato de España por equipos

«Yo es que juego por sistemas», explica Peluffo, aunando una concepción geométrica a este deporte: «Cada bola tiene diamantes, que a su vez tienen una cifra. Es como una ecuación mental. Yo domino 100 teorías». Con ello, reconoce que su vuelta la competición «no supuso un largo periodo de adaptación para recuperar el nivel. En España hay un gran arraigo a la carambola a tres bandas. En cambio, yo vengo de la modalidad de cinco guías».

Con esta panorámica, Gonzalo Peluffo pasó en menos de un año del puesto 55 al cuarto en el ranking nacional, una progresión meteórica que se plasmó contundentemente en Valladolid, donde venció al soriano Carlos Cortés -número 3 del panorama español- y en el que quedó quinto Pedro Camarero, actual 'Top-1'. En resumen, Peluffo es el único en Canarias que compite a nivel nacional... y lo hace con opciones serias de vencer en cada torneo en el que entra en liza.

Sin embargo, como gran ironía del destino, la Real Federación Española de Billar no tomó en cuenta el Gran Premio celebrado en la ciudad pucelana como clasificatorio para el Mundial de la especialidad, que se celebrará próximamente en Madrid, ya que van los diez primeros del ranking nacional. «La mala suerte de esto es que, antes de la cita de Valladolid, me encontraba justo en el undécimo puesto», quedándose así a las puertas de tan ilusionante meta.

En el Gran Premio de Valladolid logró el título, superando a los líderes del panorama nacional

En cualquier caso, otro objetivo de gran magnitud se dibuja en su particular hoja de ruta: El Europeo de Suecia. Otra excelente oportunidad para demostrar su valía en esta disciplina, portando además la bandera de Canarias.

Impulsar este deporte entre los jóvenes isleños, el gran reto

El día a día de Gonzalo Peluffo a la hora de poder desarrollar su pasión entre los billares no es, ni mucho menos, sencilla. «Tengo claro que de esto no voy a vivir. Es complicado, pero sí quiero disfrutarlo. Me marco como objetivo estar en la élite consiguiendo una estabilidad en el bolsillo. Tengo tres hijos e hipoteca».

Por ello, Gonzalo hace un llamamiento a nuevos mecenas, si bien reconoce que sus actuales sponsors le brindan «un apoyo encomiable». Por un lado, cuenta con el patrocinio de la marca Crical Taom, firma finlandesa especializada en accesorios de billar, así como de la italiana LM, que le facilita los tacos profesionales. Pero Peluffo siente un especial cariño por el esfuerzo que le otorga el Restaurante Las Rosas II, situado en el Polígono de Arinaga. «Javier Ortega es todo corazón. Me ayuda con los vuelos y con una aportación económica durante la temporada. «Todo esto no te da para cubrir el 100%, pero me ayuda mucho, teniendo en cuenta que en cada torneo, entre desplazamientos, alojo e inscripcciones, inviertes unos 700 euros de promedio. Y el premio económico, curiosamente, puede moverse en la misma cantidad, con lo que en muchos casos, es 'lo comido por lo servido'», señala.

Por otro lado, Gonzalo reconoce que otro de sus grandes aspiraciones es impulsar esta disciplina entre los jóvenes isleños. «Amo tanto este deporte que pienso mucho en las nuevas generaciones. Los pocos jugadores que hay en la actualidad son de 50 o 60 años de edad. Me consta que esta práctica tenía bastante arraigo social y ludico décadas atrás, pero si no hay un cambio, este deporte tendrá fecha de caducidad». Por ello, Peluffo aprovechó para hacer «un llamamiento a nuevos jugadores a concurrir en el taller que próximamente voy a abrir en el Círculo Mercantil de LPGC».