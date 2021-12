Pedro Peñate y Rosa Romero, a por todas en el Dakar 2022

A pocos días ya de hacer las maletas para partir hacia Arabia Saudí, ayer tuvo el acto de presentación de la primera Expedición Canarias Dakar que participará en la 44ª edición de la carrera más dura del mundo que arrancará en la localidad de Jeddah el próximo 1 de enero y que se prolongará hasta el 14 de enero. En el acto, además de Pedro Peñate en el que será su octavo Dakar, el primero compitiendo sobre cuatro ruedas, y de su copiloto Rosa Romero estuvieron presentes José Suarez como responsable de logística de toda la expedición y Cristo Dávila, jefe de mecánicos. El grancanario y la catalana participarán en la categoría de vehículos ligeros T3, pilotando un Can-Am Mavericks X3 XRS, un potente Side by Side, que ha sido desmontado pieza por pieza y vuelto a montar para poner a disposición de ambos un vehículo fiable y preparado para presentar batalla en la carrera más dura del mundo.

«Me he reenganchado porque al final me motiva. La esencia de las cuatro ruedas siempre me gustó. Compito en buggy porque al final es una experiencia diferente para mí», dijo, ilusionado, Pedro Peñate, todo un experto en esta competición extrema y que reconoció que va «a por todas» fiel a su espíritu competitivo e inconformista.

Rosa Romero, por su parte, tampoco ocultó sus ilusiones: «El Dakar es una carrera con la que soñaba desde pequeña. Cuando logré ir en moto fue un momento muy bonito en mi vida». « Hay momentos muy duros durante la carrera y, a veces, llegas a preguntarte que qué haces ahí. Esa es la magia de la carrera. En coche es una experiencia diferente, en la moto vas sola, y aquí al ir dos, aunque pasas momentos difíciles, es una carrera muy bonita si tienes un buen compañero al lado. Pedro tiene muchísima experiencia y es una garantía».

Miguel Ángel Domínguez, presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas, expuso: « Lo interesante es que Canarias tenga un nombre propio en una prueba como el Dakar. Con la experiencia que tienen ambos, espero que lleguen lejos. Todos los componentes del equipo tienen experiencia y la idea que tienen es ir con cabeza, asegurando cada etapa para llegar lo más lejos posible. Queremos que se consolide esta experiencia Canarias-Dakar. Ojalá que pueda seguir adelante. Lo interesante es que Canarias tenga nombre propio en una prueba como el Dakar».

Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, no dudó en elogiarles y desearles «toda la suerte del mundo» en el rutómetro que van a afrontar en tanto que Manolo López, director general de Deportes del Gobierno de Canarias, resaltó la labor representativa que van a tener y se mostró seguro de que podrán culminar con éxito esta próxima edición.