Pau Capell vuelve a The North Face Transgrancanaria en busca de ampliar su leyenda El corredor catalán del equipo The North Face es el rey de la prueba con un total de cuatro victorias en la Classic

Pau Capell (Sant Boi de Llobregat, 1991) regresa a Gran Canaria tras ausentarse en la pasada edición por paternidad. Nadie ha ganado más veces que él. Capell es el rey de la Classic con cuatro victorias consecutivas logradas en 2017, 2018, 2019 y 2020. Además, el catalán acumula dos podios en 2016 (tercera posición) y 2022 (segunda posición). La Classic de The North Face Transgrancanaria cuenta este año con 126 kilómetros y volverá a formar parte del circuito internacional Gran Canaria World Trail Majors.

El atleta del equipo The North Face es uno de los mejores corredores de montaña a nivel mundial, y cuenta con un ranking ITRA de 882. Además del póker de victorias en The North Face Transgrancanaria, Capell se ha subido al podio de varias de las carreras más importantes del mundo. Su bagaje de triunfos engloba citas tan prestigiosas como The North Face Transgrancanaria Advanced (2015); Ultra-Trail Australia (2016) UTMB – TDS (2016); Eiger Ultra-Trail (2018); Patagonia Run (2019 y 2022) y UTMB (2019).

Especialmente memorable fue su 2019 donde en 10 meses encadenó victorias en Pilancones Tunte Trail; Transgrancanaria Classic, Patagonia Run, CerroRojo, Compressport Trail Menorca Cami de Cavalls; Tenerife Bluetrail; Mozart 100, UTMB; Ultratrack Supramonte Seaside; Santa Cruz Extreme; y Trepitja Garrotxa Solidària. Asimismo, el catalán logró proclamarse tres veces campeón de manera consecutiva del circuito Ultra Trail World Tour (2018, 2019 y 2021).

En su último año de competición en 2024, venció en Trail Ultra Muntanyes Costa Daurada y Trail Menorca Cami de Cavalls, además de acumular podios en La Llanera Trail; Istria 100 UTMB y Ultra trail Dinarides.

Pau Capell vuelve a The North Face Transgrancanaria en busca de seguir ampliando su leyenda en la cita grancanaria y se une a una elenco de estrellas ya confirmadas como Jonathan Albon; Yngvild Kaspersen; Tom Evans; Zach Miller; Judith Wyder; Miguel Heras e Ida Nilsson. La organización de The North Face Transgrancanaria seguirá desvelando nombres de corredoras y corredores en las próximas semanas para una edición que ya ha batido récord de inscritos con más de 5.300 participantes.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; Maspalomas Costa Canaria; el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el de Deporte de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Fred. Olsen Express, 226ERS, Sonocom Audiovisuales, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras y Aguas de Teror.

