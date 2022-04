Un partido para creer y crecer

La Unión Deportiva Las Palmas buscará este domingo, en su primera visita oficial a la UD Ibiza, confirmar lo que todos ya han visto, que es el equipo más en forma de la Liga en este tramo final de temporada. Sin margen para el error, el equipo de Xavier García Pimienta no puede permitirse dar un paso atrás en sus aspiraciones de colarse entre los seis primeros.

Un dato: saldrá a jugar sabiendo lo que ha hecho el Real Oviedo, que visita al ya descendido AD Alcorcón. Pero, pase lo que pase en Santo Domingo, los grancanarios deben imponerse al cuadro balear, cuyo efecto Jémez parece haberse difuminado.

La UD llega a esta jornada con una montaña de buenas sensaciones acompañada por excelentes resultados; una derrota en los últimos ocho partidos-, aunque con el sabor amargo del último empate cosechado en casa del líder. Cuando todo parecía que los tres puntos estaban el bolsillo y se venían para Gran Canaria, apareció la cabeza de un ilustre, Fernando Llorente para empañar una actuación más que aceptable en feudo del líder.

Un ejemplo para no descuidarse en una categoría que cada fin de semana deja resultados insospechados. No es cuestión ahora de tirar por la borda el gran esfuezo realizado por la plantilla. En el seno del club, hay plena confianza en que la tendencia ascendente del equipo marcará el final de competición.

En la banda contraria un viejo conocido de la afición amarilla, Paco Jémez. El entrenador del club ibicenco conoce muy bien como se respira en la UD Las Palmas y las ansias que tiene de volver lo antes posible a la máxima categoría. Sabe de lo que es capaz de liar Jonathan Viera con la pelota si tiene una buena tarde.

Ha reconocido Jémez en varios medios de prensa que las «individualidades de Las Palmas marcan la diferencia en esta categoría». La historia habla de que no se le han dado nada mal sus anteriores cruces ante los amarillo cuando fue entrenador del Rayo Vallecano; dos victorias y dos empates.

Sólo perdió siendo técnico del Granada. Jémez siempre propone un fútbol atrevido, con una defensa que se permite el lujo de jugar adelantada, con tres centrales. El espectáculo parece garantizado. La UD ibiza es un equipo que hace goles, pero también los recibe con facilidad.

Los jugadores han visionado durante las sesiones de vídeo de la semana partidos del conjunto balear y tienen bien estudiado cómo hacer daño a la contra, porque espacios aparecerán a lo largo de los noventa minutos, eso seguro.

Al entrenador barcelonés, por su parte, no se la visto muy convencido con las dos últimas actuaciones de su equipo. Y eso que no perdió. Porque Las Palmas compaginó momentos de fútbol lúcido, con otros tramos del partido en los que envió señales de duda. Por eso, no es de extrañar que haya alguna modificación en el once titular, aunque por su cabeza la opción de repetir once es la que más parece convencerle.

A ese fútbol de posesiones largas, de sacar de quicio al rival con infinidad de toques para encontrar el pase más adecuado, le hace falta ese punto de determinación y convencimiento en la zona caliente del rival, y así alcanzar el notable alto en el juego y, sobre todo, más atención en defensa. Su pareja de centrales favorita es la que vienen formando Raúl Navas y el ecuatoguineano Coco.

De momento, Eric Curbelo seguirá esperando su oportunidad desde el banquillo de los suplentes. En la portería, Álvaro Valles se lleva de largo el premio al mejor jugador con intervenciones salvadoras..

Habrá duelo de goleadores, con dos grancanarios como protagonistas, porque Jesé, en Las Palmas, y Cristian Herrera, en la UD Ibiza, llevan diez goles cada uno.

Y lo dicho, el punto logrado en Éibar hay que hacerlo bueno ganando a un rival entusiasta, la UD Ibiza, que tiene poco que perder y que ya se merece un aprobado alto en su debut en la categoría de plata del fútbol español.