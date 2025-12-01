6 fotos
Las Palmas de Gran Canaria celebra el 25 aniversario del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:01
Modo oscuro
Publicidad
- 1 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
- 2 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
- 3 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
- 4 Kenneth V.V. llegó a violar y grabar en secreto a varias de sus víctimas menores
- 5 Canarias, quinta comunidad con más casos de VIH: «Se está banalizando»
- 6 Susanna Griso dejó constancia de su paso por el sur de Gran Canaria, con fotos y en la playa en El Senador
-
7
- 8 Poga%u010Dar acapara la atención en Arucas pero no llega al Pico de las Nieves
- 9 Operación Hattori Hanzo: condenan al único narco que no reconoció los hechos
- 10 Cortes de calles y cambios de sentido. Así será el dispositivo de tráfico de Las Palmas de Gran Canaria en Navidad
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad