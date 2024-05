La Palma recupera el espíritu legendario de la Transvulcania adidas Terrex

La Transvulcania adidas Terrex 2024 ya está en marcha. La prueba palmera fue presentada en la emblemática línea de meta de Los Llanos de Aridane en un acto emocionante e ilusionante donde los palmeros vuelven a ser protagonistas de una carrera que recupera su espíritu y su identidad.

En ese sentido caminaron los discursos de los protagonistas del acto de presentación presidido por el presidente del Cabildo Insular de La Palma, Sergio Rodríguez, que estuvo acompañado por los alcaldes de El Paso y Tazacorte, Eloy Martín y Manuel González, así como el teniente alcalde de Los Llanos de Aridane, Víctor González, el representante del patrocinador del evento, Robert Muecke, los corredores del equipo Adidas Terrex, Luis Alberto Hernando, Ruth Croft y Pablo Villa, el consejero del área de Deportes del Cabildo Insular de La Palma, Jurguen Hernández y la consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo.

Todos coincidieron en la ilusión que ha generado esta edición de la Transvulcania adidas Terrex que vuelve a estar en manos organizativas del pueblo palmero y que ha levantado una inusitada expectación entre los habitantes de la Isla Bonita tras haber perdido durante algún tiempo esas señas de identidad que hicieron tan diferente y tan referente a Transvulcania.

La ceremonia de apertura, previa al inicio de la actividad de la feria del corredor donde ayer ya se comenzaron a entregar los primeros dorsales, fue emotiva y la ilusión del pueblo palmero por esta edición de 2024 se reflejaba en el rostro de los protagonistas.

Así, Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo Insular, señalaba que la alegría era enorme por poder «recuperar esa esencia» que consagró a Transvulcania como una de las grandes pruebas de trail running a nivel mundial y entregársela también de vuelta al pueblo «recuperando los recorridos originales que se habían modificado en años anteriores».

«Sabíamos que era muy importante que la Maratón, por ejemplo, terminara de nuevo en Tazacorte y que se recuperaran los mismos trazados de antes porque es

fundamental para la dinamización económica y para la repercusión de la prueba y también sabíamos la importancia de permitir que se pueda seguir la carrera desde los lugares donde en estos últimos años no se podía llegar, así vamos a poder participar todos los que quieran porque lo que se pretende es acercar de nuevo nuestra carrera a nuestra gente», señalaba Sergio Rodríguez.

El presidente del Cabildo Insular de La Palma también agradeció la confianza que ha depositado en la prueba el patrocinador, Adidas Terrex, con el que hay compromiso por tres años «pero estoy seguro de que nuestra alianza va a durar mucho más».

Miembro destacado del equipo Adidas Terrex es Luis Alberto Hernando. El triple ganador de la ultra maratón de Transvulcania reconocía el sentimiento «tan especial» que tenía en su regreso a una prueba a la que agradecía «todo lo que me ha dado» durante una trayectoria deportiva en la que «siempre he tenido estas bonitas sensaciones cuando he podido venir a correr aquí a La Palma». «Esta carrera me ha aportado muchísimo y la idea de volver a participar en la Transvulcania que vivimos hace algunos años es muy emocionante porque esta carrera siempre ha tenido ese ambiente especial que sólo conseguía la gente palmera y que ha hecho de esta prueba una carrera diferente y única», finalizaba Hernando.

En esta edición serán cerca de 2.800 los corredores los que formarán parte de las cuatro pruebas que integran la programación competitiva de la Transvulcania adidas Terrex y unos 600 niños que participarán en la Transvulcania Kids-Junior que se celebra este viernes regresando, también, a su lugar de origen en el Refugio de El Pilar.