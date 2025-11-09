Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La pareja campeona de Primera. C7

De Paiz-Yarza y Díaz-Lemes, vencedores en Primera Categoría del II Challenger Las Naves

Pádel ·

Un total de 95 encuentros se disputaron en los cinco días que duró el evento celebrado en Arrecife

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:39

Comenta

Las parejas de Juan Pablo de Paiz-Gorka Yarza y Patricia Díaz-Mara Lemes fueron los vencedores absolutos de la 1ª categoría del Challenger Las Naves que finalizó el sábado por la tarde en el Pádel Center Las Naves de Arrecife en Lanzarote con la participación de 73 parejas (49 masculinas agrupadas en los cuadros de 1ª, 2ª y 3ª categorías y 24 femeninas en cuadros de 1ª y 2ª categorías). Fueron un total de 95 encuentros jugados en los cinco días que duró el evento.

Juan Pablo de Paiz-Gorka Yarza se impuso en la final de 1ª masculina al dúo Lionel Cabrera-Rubén García por 6/7, 6/3 y 6/2 y en 1ª femenina, Patricia Díaz-Mara Lemes a Nuria Mª Barboni-Ainoa Gottschalk por 6/3 y 6/2.

Las parejas ganadoras del resto de categorías fueron en 2ª categoría masculina Azul Moreno-Luis Fernando Seguí (W.O.) y en 2ª femenina, Begoña Villalba-Dolores Mª Villalba (7/6 y 6/3), y en 3ª masculina, Miguel Ángel Antas y Josechu Pérez (6/0 y 7/5).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres muertos y quince heridos en una jornada trágica en el mar en Tenerife
  2. 2 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  3. 3 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  4. 4 Muere un motorista tras caerse por una ladera en Telde
  5. 5 Científicos de la ULPGC descartan que la muerte masiva de lubinas se deba a una infección o un parásito
  6. 6 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  7. 7 Con caretas de Halloween: la Policía investiga si los detenidos tras una accidentada fuga son los enmascarados del atraco de La Feria
  8. 8 Moisés García y su familia piden ayuda tras la orden de desahucio: «Nos quedan cuatro dias y no sabemos a dónde vamos a ir»
  9. 9 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria, según la creadora de contenido Priscila Betancort

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 De Paiz-Yarza y Díaz-Lemes, vencedores en Primera Categoría del II Challenger Las Naves

De Paiz-Yarza y Díaz-Lemes, vencedores en Primera Categoría del II Challenger Las Naves