De Paiz-Yarza y Díaz-Lemes, vencedores en Primera Categoría del II Challenger Las Naves

Un total de 95 encuentros se disputaron en los cinco días que duró el evento celebrado en Arrecife

CANARIAS7 Arrecife Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:39

Las parejas de Juan Pablo de Paiz-Gorka Yarza y Patricia Díaz-Mara Lemes fueron los vencedores absolutos de la 1ª categoría del Challenger Las Naves que finalizó el sábado por la tarde en el Pádel Center Las Naves de Arrecife en Lanzarote con la participación de 73 parejas (49 masculinas agrupadas en los cuadros de 1ª, 2ª y 3ª categorías y 24 femeninas en cuadros de 1ª y 2ª categorías). Fueron un total de 95 encuentros jugados en los cinco días que duró el evento.

Juan Pablo de Paiz-Gorka Yarza se impuso en la final de 1ª masculina al dúo Lionel Cabrera-Rubén García por 6/7, 6/3 y 6/2 y en 1ª femenina, Patricia Díaz-Mara Lemes a Nuria Mª Barboni-Ainoa Gottschalk por 6/3 y 6/2.

Las parejas ganadoras del resto de categorías fueron en 2ª categoría masculina Azul Moreno-Luis Fernando Seguí (W.O.) y en 2ª femenina, Begoña Villalba-Dolores Mª Villalba (7/6 y 6/3), y en 3ª masculina, Miguel Ángel Antas y Josechu Pérez (6/0 y 7/5).