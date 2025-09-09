«Soy optimista pero también realista; hay una decena de aspirantes al ascenso esta temporada»

Iván Martín confía en su UD Tamaraceite para codearse con los mejores en la Tercera RFEF, aun con la enorme nómina de aspirantes.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 09:50 Comenta Compartir

En la campaña pasada sorprendió eliminando al efervescente Ibarra de Maradona Júnior, y aunque el Tamaraceite es un equipo acostumbrado a luchar por el ascenso, su entrenador se muestra más cauto que nunca, ante la enorme nómina de candidatos que se asoman en la presente campaña.

-¿Ve complicado repetir lo del pasado ejercicio, o hay que exigirle a este Tamaraceite estar ahí arriba?

-La verdad es que, después de quedar terceros y jugar la final... claro, la gente aquí tiene muchas expectativas, pero la realidad es que tenemos más o menos una plantilla parecida y un año más. Se han ido siete jugadores y han venido seis. Tenemos una plantilla con calidad y mucha experiencia; la muestra es que seguimos contando con un puntal como es David García. Soy optimista, pero también realista, porque hay muchos candidatos este año en Tercera. Sin duda, debe ser de las ediciones de mayor nivel de los últimos años.

-Este fin de semana se estrenaron con empate ante el Atlético Paso en casa (1-1). ¿Buen punto o sabe a poco?

-Yo estoy contento, porque creo que nuestro rival es un equipazo. Posiblemente el mejor junto con el San Fernando. Creo que estos dos lucharán por el primer puesto. Si bien creo que estuvimos mejor que ellos en la primera parte, ya en la segunda creo que la historia fue al revés, algo que se notó cuando apuraron los cinco cambios. Así que el empate es muy positivo.

-¿Qué otros equipos ve en esa lucha por el ascenso?

-Realmente, hay muchos: Arucas, San Mateo, Yaiza, Mensajero, Lanzarote... Seguramente me falte alguno por citar, pero además tenemos que añadir el factor de los filiales (Las Palmas C y Tenerife C) que seguramente quitarán muchos puntos y pueden ser decisivos como 'jueces' de la competición.

-¿Y que le pide la directiva?

-Saben cómo está la categoría y hay paciencia. Nos piden que seamos competitivos. Intentaremos estar entre los cinco primeros. No es fácil pero no vamos a regalar puntos.

-Con las nuevas incorporaciones, ¿cambia el estilo o se mantiene la esencia?

-La idea es similar, la diferencia es que este año tenemos alternativas para jugar por las bandas. En ese aspecto ganamos potencial. En definitiva, más opciones para mantener la identidad.