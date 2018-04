Oliver: «Sabemos que los derbis no se pueden perder»

- Tienen una buena defensa, seguramente no es un equipo que juegue muchas posesiones, lo que ayuda a que los partidos no sean de muchos puntos. Pero sí que defienden muy agresivos, con cosas diferentes, si alguno va al bloqueo directo o al poste abajo, pero esperamos que el domingo no sean tan fieros defendiendo.

- Usted resultó determinante en los últimos compromisos ligueros, con 15 y 18 puntos respectivamente. ¿Cómo se siente?

- Siempre intento jugar bien. Creo que el inicio de temporada también fue bueno en cuanto a mi juego, pero es cierto que luego no he estado muy bien hasta los dos últimos. Me encuentro muy bien físicamente y espero seguir así, pero, sobre todo, lo principal es que el equipo gane. Lo primordial es ayudar a conseguir victorias porque los de atrás nos aprietan y queremos estar lo más arriba posible.

- ¿Se ha encontrado más cómodo anotando que dirigiendo en esos encuentros?

- Es diferente. En los últimos partidos me he encontrado muy bien anotando, quizás he dado menos asistencias. También depende de las situaciones del partido, de cómo me encuentre, de cómo defienda el otro equipo... Pero sí que en los últimos partidos he podido anotar más.

- ¿Cómo lleva el reparto de minutos con Gal Mekel y Niko Radicevic?

- Los tres bases tenemos que hacerlo lo mejor posible, a lo mejor la rotación es más corta de minutos, pero lo que estés debes ayudar y estar más intenso.

- Eulis Báez también atraviesa un gran momento de forma, y Oriol Paulí y Marcus Eriksson están de nuevo en la rotación para la recta final de la Liga Endesa...

- Son jugadores muy importantes que se lesionaron y que destacaban en ese momento. Eulis ahora está jugando muy bien, pero necesitamos que cualquiera esté bien para ganar. Aquí todos somos importantes, no somos como otros equipos que dependen de uno o dos jugadores, por suerte nosotros anotamos todos, probablemente Marcus es el que más, pero el resto está más repartido y eso es bueno.

- Otro nombre propio es el alero argentino Nicolás Brussino (duda para el derbi por un esguince en el tobillo derecho) tras ser descartado por Luis Casimiro en el último choque al disponer ya de los 13 jugadores. ¿Ha hablado con su compañero? ¿Entendió la situación y la decisión?

- Lo teníamos claro siendo 13 y que solo pueden ir 12. Al final, el que decide es el entrenador, a todos nos gusta jugar y, cuando te quedas fuera, no es fácil. Intentamos llevarlo lo mejor posible.