VOLAVI Canarias y OCETA sellan una alianza para impulsar las competiciones de ciclismo en carretera en las islas

El ciclismo en carretera en Canarias sigue dando pasos firmes para consolidarse. La empresa VOLAVI Canarias S.L. y la asociación Organizaciones Ciclistas Euskadi (OCETA) han firmado un convenio de colaboración que supone un avance decisivo en la creación de una base sólida para el deporte en las islas.

El acuerdo fue rubricado por Noelia Pérez Peñate, en representación de VOLAVI, y Javier Riaño Aparicio, en nombre de OCETA, en un acto celebrado simultáneamente en Las Palmas de Gran Canaria y Eibar.

Pasos iniciados y próximos retos

Este 2025 se ha celebradola Vuelta Ciclista a Tenerife Junior, una primera experiencia que abre el camino hacia nuevas pruebas de imayor alcance. Para 2026, se trabaja en la organización de la Vuelta Ciclista a Gran Canaria en categoría Cadete, así como de la Vuelta Ciclista a Gran Canaria Sub-23.

Estos proyectos forman parte de un proceso progresivo para ir generando un equipo de trabajo y una estructura organizativa que permitan, a medio plazo, hacer realidad un sueño compartido: la Vuelta Ciclista a Canarias.

Una colaboración estratégica

El convenio con OCETA, con una vigencia inicial de tres años prorrogables, contempla:

Asesoramiento técnico y logístico.

Diseño de recorridos adaptados al territorio canario.

Interlocución con organismos estatales e internacionales vinculados al ciclismo profesional.

Creación de una Comisión Técnica conjunta para planificar y supervisar cada iniciativa.

Aunque no implica intercambio económico, sí representa un compromiso sólido para que Canarias disponga de la estructura necesaria para acoger pruebas de prestigio.

Mirada de futuro y legado

Tal como destacó Noelia Pérez Peñate, este acuerdo no significa que Canarias entre ya en la élite mundial del ciclismo, sino que «se están dando pasos medidos para construir una base sólida que permita la celebración de carreras del más alto nivel».

Desde el Club Ciclista ABIKE Team, entidad vinculada al proyecto, se subraya que la llegada de la Vuelta a España en 2026 debe ser el punto de partida de un legado duradero: la consolidación de la Vuelta Ciclista a Canarias, una prueba propia que afiance las competiciones de alto nivel en las islas y dé oportunidades a los equipos locales sin necesidad de salir fuera.

Un camino paso a paso

La alianza entre Canarias y Euskadi no busca atajos, sino un recorrido progresivo que refuerce tanto la proyección deportiva como el impacto social, turístico y económico.

«Lo importante es avanzar con paso firme, sin precipitaciones, para que las competiciones de alto nivel de ciclismo en carretera en Canarias tengan un futuro estable y con identidad propia», concluyen desde la organización.