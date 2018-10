«No solo hay que decir lo malo, también cuando se beneficia»

— Pese a que los que juegan cada fin de semana son los futbolistas, las miradas, en muchas ocasiones, están puestas en el colectivo arbitral. ¿Cómo conviven con esa presión?

— A lo largo de toda mi carrera deportiva he ido lidiando con todo tipo de situaciones y, al final, uno acaba normalizándolo. A día de hoy, no suelo tener mucha presión en los partidos. La verdad es que uno es consciente de lo que se juega cada equipo, sobre todo cuando se trata de los últimos partidos de la temporada, ya sea un ascenso o un descenso. En esos momentos, asumes todavía más responsabilidad. Sabes que la decisión que tomas va a tener más dificultad.

— Siempre tienen la lupa sobre ustedes, ¿se le olvida a la gente que también son humanos?

— Cada vez que salto al césped lo hago sabiendo que, como persona que soy, voy a equivocarme. También se equivocan los futbolistas cuando fallan ocasiones manifiestas. Los porteros o los defensas cuando encajan goles. Los entrenadores con sus planteamientos. Los directivos con los fichajes... Este es un mundo donde imperan los errores y nosotros no somos menos.

— En Primera División con el VAR perderán incluso menos pelo.

— Sí (ríe). Está claro que el VAR es una herramienta más para poder acertar. Lo que sí genera es que, cuando se acaba el partido, no haya esas polémicas que existen cuando hay errores muy graves. Esos errores ya no existen con el VAR. Al menos cuando son aquellos con los que la gente se llevaba las manos a la cabeza.

— Sin ir más lejos, en el Clásico del pasado fin de semana fue providencial en el penalti a Suárez.

— Por supuesto. Fue una jugada que, de no haberse acertado, hubiera generado muchísima polémica porque fue bastante clara. Si le preguntas a cualquier aficionado de uno u otro equipo, ambos piensan lo mismo.

— ¿Echa de menos el Videoarbitraje en la categoría de plata?

— Echarlo de menos, no lo echo de menos porque, de momento, nunca lo he tenido (vuelve a reír). Pero es evidente que ayudaría a evitar errores que es normal que ocurran. Somos personas y nos equivocamos. A veces, cuando vemos las acciones repetidas por la televisión sí nos echamos las manos en la cabeza. Pero en directo hay veces que no se ve tan claramente.

— Luego también están los más clásicos, los que opinan que el fútbol de toda la vida no necesita de aparatos.

— No entiendo que haya personas que piensen que el VAR resta. Al fin y el cabo, al fútbol lo que lo beneficia son el acierto y la justicia. Y esta es una herramienta que ayuda a obtenerlas.

— ¿No cree que, esta temporada en Segunda, donde se juntan tantos equipos históricos, se hubiera enriquecido todavía mucho más con el uso del VAR?

— Seguramente. Es una herramienta que a corto plazo se instaurará en Segunda. Este año ya se utiliza en Primera y, seguramente, el que viene se utilice en la categoría de plata ya.

— Entonces, ¿es de los que quieren el Videoarbitraje también en Segunda División?

— Hombre, sería probarlo. Es una herramienta que va a ayudar. Todo lo que sea en beneficio del fútbol y de nuestra labor, bienvenida sea.

— De hecho, Manolo Jiménez se quejó abiertamente el otro día tras el encuentro en Mallorca.

— Entiendo que el entrenador de Las Palmas diga que tenga ocho puntos menos. Si le preguntas a cualquier otro, seguramente te diga también que tiene otros tantos menos. Al final de la liga, los errores siempre se ven compensados. A veces te dan y otras te quitan, pero no siempre te quitan. Aciertos y errores se equiparan.

— ¿Vio la jugada del tanto anulado a Rubén Castro en el último minuto en Son Moix? ¿Qué le pareció?

— La he visto repetida en la televisión y no me da la sensación de que la toque con la mano. Aunque entiendo que el compañero pueda haberse equivocado en el terreno de juego. El gesto de Araujo puede llevar al error. Sin ir más lejos, el primer gol de Las Palmas ante el Numancia, casualmente de Araujo, fue con la mano. No solo habrá que decir lo malo. También hay que hablar cuando se beneficia.

— ¿Le gustaría llegar a arbitrar en la mejor liga del mundo? ¿Lo tiene como un sueño por cumplir?

— A nadie le amarga un dulce (se ríe). Aun así, mi sueño no es llegar a Primera División. Mi sueño es ser feliz. Y no sé si en Primera podría ser feliz. Segunda es una categoría que está alejada de los focos. De hecho, al no estar los buques insignia como el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, estás fuera de esos focos mediáticos. Entonces, soy un persona que, aún equivocándome, y teniendo errores de bulto, puedo pasearme por la calle sin que ningún aficionado acérrimo de cualquier equipo me intente llamar la atención. No sé si estaría mejor en Primera que como estoy hoy en día. Ahora mismo soy feliz y hago mi labor de forma más desahogado. Eso sí, hay que ver lo que nos depara el futuro. El otro día, casualmente coincidí en el aeropuerto con Miguel Ángel Ramírez y Manolo Jiménez y me trasladaron que les gustaría verme en Primera División, pero bueno, ya se verá. En Segunda División hay compañeros muy buenos y muy preparados. Aquí, como el Cholo Simeone, partido a partido y a evitar los errores. Nuestro éxito es pasar desapercibidos.