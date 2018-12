Gustavo del Castillo, la historia de tres décadas en lo más alto de la vela

“No me esperaba este reconocimiento. Cuando me llamó el concejal me llevé una sorpresa y una alegría, aunque el reconocimiento a mi trayectoria me haga sentir mayor”, afirma Gustavo del Castillo. El laureado regatista grancanario no duda en destacar la importancia que tiene este premio para su deporte: “Da un poco de pena que la vela sea aún un deporte minoritario con las condiciones climatológicas que tenemos en Canarias para navegar. Siempre se le da más importancia a otros deportes como el fútbol y el baloncesto, por eso es una alegría y una suerte recibir un reconocimiento como este para un deporte como la vela”.

Sin duda, los tiempos han cambiado y el deporte, especialmente aquellas modalidades minoritarias, se han visto afectadas por la importante reducción de apoyo financiero desde las entidades públicas y privadas. No obstante, Gustavo del Castillo cuenta en la actualidad con aportaciones económicas importantes que le permiten seguir cosechando éxitos a lo largo de todo el planeta. Uno de esos apoyos llega desde Hoteles THe, que lleva acompañando al regatista grancanario desde hace varios años, ayudándole en sus éxitos internacionales. “Si no fuera por las aportaciones de empresas como Hoteles THe no podríamos haber ido a campeonatos que son los que me han servido para que me den este reconocimiento”, apunta. Del Castillo añade que antes se podía ir “con los gastos pagados”, pero la realidad actual es que los deportistas muchas veces se lo costean “de su propio bolsillo” o “buscar alternativas como esta que tenemos desde hace años con Hoteles THe”.

Tres décadas de carrera profesional dan para mucho. Para competir en diferentes modalidades (optimist, 420, 470, snipe o vela latina), pero también para compaginar la carrera deportiva con aspectos tan importantes de la vida como la formación académica o la atención familiar. Gustavo, siempre ligado a la navegación, solo se ha dado dos pequeños paréntesis en su carrera: cuando decidió darle más prioridad a sus estudios -en un periodo de tres años-, y en el momento en que fue padre (tiene dos hijos). “En 470 no estuve mucho tiempo porque es una clase olímpica que requiere que seas profesional y en aquel momento me encontraba estudiando. No tenía medios para dedicarme al tema olímpico en aquella época y opté por estudiar”, narra el deportista insular. No obstante, recuerda que en el poco tiempo que estuvo en la clase 470 consiguió “buenos resultados”.

Su trayectoria y sus éxitos a lo largo de estas tres décadas también le dejan muchos recuerdos, anécdotas y triunfos que nunca olvidará. Como los dos campeonatos de España de 470. “Fueron importantes para mí porque venía de terminar una etapa en 420 que no tuvo un buen final, y empezar en 470 con los resultados que obtuvimos fue un gran logro”, rememora. Otro de sus grandes momentos en este deporte fue el triunfo en la clase snipe en 2008. Junto a su compañero Felipe Linares, Gustavo del Castillo se alzó con el campeonato de Europa que se disputó en aguas canarias. “Fue especial porque lo logramos en casa, siendo uno de los primeros títulos importantes de un regatista del Real Club Náutico de LPGC en la clase Snipe”, afirma.

Otro de los momentos que Gustavo del Castillo no olvidará jamás es el día que compartió su pasión junto a su hermano. Gustavo tenía 16 años la primera vez compitió en el mismo barco que su hermano Rafael. “Éramos muy jóvenes y estábamos siempre peleados; así era imposible que aquello llegará a buen puerto”, señala con acierto. Sin embargo, en 2016, los caminos de ambos hermanos se volvieron a cruzar sobre un barco. “La cosa fue bastante bien. Ahora nos llevamos mucho mejor y eso se nota encima del barco”, resalta el laureado regatista.