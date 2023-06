La victoria en el Rally Safari ya está en el palmarés de Rogelio Peñate

El copiloto de Gran Canaria Isla Europea del Deporte, Rogelio Peñate, ha conseguido hoy la victoria que más añoraba del WRC y, lo ha hecho junto a su piloto Diego Domínguez y con el Ford Fiesta Rally3 que les está llevando por todo el calendario del Mundial de Rallys 2023.

Sin lugar a dudas ha sido y será la prueba más dura del Campeonato del Mundo de Rally 2023, donde cada tramo era una aventura diferente, con trampas a cada metro y con un desafío constante con la velocidad y las roturas o pinchazos. Un equilibrio muy fácil de romper en el Rally Safari, mítico donde los haya por su dureza y belleza al mismo tiempo.

No fue nada fácil para Domínguez y Peñate, comenzando la prueba con mucha cautela y siempre guardándose de posibles pinchazos. Y en el segundo día, su principal rival cometía varios errores que lo relegaban en la general, cosa que aprovechaban para distanciarse en la cabeza de la WRC3. Aunque tuvieron que cambiar una caja de cambios y la suspensión completa de su Rally3, demostrando la dureza de esta prueba.

«Estoy muy contento, he conseguido cumplir un sueño junto a Diego. Ha sido un rally muy duro, donde la concentración ha sido la clave para conseguir este resultado, ganar la WRC3 en el Rally Safari. Siempre lo he dicho, esta prueba tiene algo especial que no tiene ninguna otra en el mundo y por eso estoy súper feliz de haber conseguido este resultado, que aparte de importante para el campeonato ha sido un chute de moral muy importante para nosotros», comentaba Peñate al bajarse del podio.

Estas son las empresas e instituciones que apoyan los programas de Rogelio Peñate: Gran Canaria Isla Europea del Deporte, Ayto. de Santa Lucía de Tirajana, JN Centro Juan Naranjo, Bingo Luján, BP El Taro, Copistería Cervantes, Hotel Rural Triana, Joaquín Servicios Agrícolas, El Sitio Ibérico, Federación Canaria de Automovilismo y UD Las Palmas.